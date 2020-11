"Anno bianco fiscale e uso immediato Mes": la ricetta di Berlusconi per l'Italia

Un anno bianco fiscale, con lo stop al pagamento di tasse e tributi, una politica di tagli fiscali, basata sulla flat tax, e l'utlizzo immediato del Mes per potenziare la sanità. Queste sono soltanto alcune delle soluzioni messe sul tavolo da Silvio Berlusconi per risollevare l'Italia colpita dall'emergenza coronavirus.

Il leader di Forza Italia ha rimarcato le differenze tra maggioranza e opposizione ma, in vista del momento critico che sta attraversando il Paese, ha chiesto uno sforzo collettivo al governo per unire le risorse migliori e far ripartire il Paese. Fi, " di fronte all'emergenza, ha scelto di mettere da parte le critiche, anche se legittime e giustificate dalle gravi inadempienze di chi, avendo responsabilità di governo, ha sottovalutato il rischio di una seconda ondata di contagi ", ha spiegato Berlusconi.

Il Cav, parlando sulla piattaforma Zoom con i vertici azzurri, è tuttavia stato chiarissimo: " Di fronte a questo rischio, che tante volte io stesso avevo denunciato, non sono stati adottati i provvedimenti necessari. Chiediamo con forza a tutte le parti interessate, maggioranza e opposizione, ma anche al mondo della cultura, del lavoro, dell'impresa, della scienza, di mettere a disposizione le migliori energie, le migliori risorse: l'Italia ha bisogno di un grande sforzo collettivo per risollevarsi dall'emergenza ".

" Questo -ha però precisato Berlusconi- non significa annullare le distinzioni politiche e di ruolo fra maggioranza e opposizione, che sono insormontabili e che ci collocano, per i nostri valori, la nostra storia, il nostro impegno con gli elettori, in alternativa alla sinistra in tutte le sue espressioni ".

L'importanza del Mes e le proposte economiche

Sul fronte sanitario le chiusure non bastano: è necessario l'utilizzo immediato del Mes per potenziare le strutture ospedaliere e meglio retribuire il personale sanitario, ma anche per preparare la rete di distribuzione e di somministrazione del vaccino, appena sarà disponibile, in modo immediato, capillare e gratuito per tutti. La road map di Berlusconi è lineare e limpida: " A tal fine Forza Italia darà vita ad una raccolta di firme in rete per chiedere al governo di superare ogni esitazione ".

Capitolo economia. " In materia economica - ha aggiunto Berlusconi - r iteniamo indispensabile un vero e proprio anno bianco fiscale che sospenda e annulli tutti i pagamenti di tasse, tributi e cartelle esattoriali. Riteniamo doveroso l'immediato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese creditrici ".