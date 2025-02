Antitrust indaga su Poltronesofà

Ascolta ora 00:00 00:00

L'azienda di divani Poltronesofà è finita di nuovo nel mirino dell'Antitrust. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato ieri di aver avviato un'indagine sulla società per possibile pratica commerciale scorretta relativa alla pubblicità e agli spot televisivi. Secondo l'Antitrust si potrebbe configurare un danno per i consumatori dovuti alla non correttezza o poco chiarezza dei prezzi e degli sconti applicati. «Durante le campagne promozionali diffuse attraverso televisione, radio, social media e internet, la società non indicherebbe correttamente i prezzi e gli sconti pubblicizzati» spiega l'Autorità, annunciando l'istruttoria a carico di Poltronesofà. In particolare, nell'ambito di continue campagne promozionali, «Poltronesofà enfatizzerebbe l'esistenza e la convenienza di prezzi ribassati e di percentuali di sconto calcolati rispetto a ben più elevati prezzi pieni che, nella sostanza, non verrebbero mai o quasi mai applicati dalla società» aggiunge l'Agcm. Tra l'altro gli sconti vengono indicati «a termine» (ad esempio con lo slogan «termina domenica»). In questo modo l'azienda di divani e poltrone «indurrebbe il consumatore ad acquistare i divani in promozione e ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso».

L'indagine, scattata giovedì dopo numerose segnalazioni delle associazioni dei consumatori, ha visto già un'ispezione dei funzionari dell'Autorità presso la sede di Poltronesofà S.p.A. con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.