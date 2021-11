Aperitivi in terrazza, musei e il saluto alla Capitale. La "dolce vita" da first lady (e dei due first gentleman)

In attesa di risolvere i problemi dell'Ambiente, nulla di meglio che creare un bell'ambiente. Conviviale. E così al consueto «bla bla» made in G20 si è aggiunto un sempre piacevole «gnam gnam». I grandi della Terra, in versione «Vacanze Romane», hanno lasciato infatti il nostro Paese con saporiti ricordi gastronomici; intervallati, fra una comanda e l'altra, da «piatti» culturali che la Città Eterna può - impareggiabilmente - servire a piene mani. E a beneficiarne non sono stati solo i capi di Stato, ma anche il loro (più o meno) stretto parentado che li ha seguiti nella Capitale più affascinante del mondo. E così le facce delle «first lady» e dei «first gentleman» si sono illuminate di immenso durante la visita al Colosseo e ai Musei Capitolini. Il momento trash ha coinciso con il lancio della monetina nella Fontana di Trevi (cui Joe Biden si è sottratto), ma si sa che in questi casi bisogna accontentare tutti, compresi i cultori della photo opportunity. Del resto, Roma è o non è anche la città dei «paparazzi»? E allora vai con gli scatti a raffica, mentre nel ruolo di «Vitelloni» si alternavano gli scatenati Narendra Modi (India), Pedro Sanchez (Spagna) e Boris Johnson (Inghilterra), mentre Angela Merkel (Germania) scambiava il capolavoro di Nicola Salvi per una fontanella dove sciacquarsi amabilmente le mani e Emmanuel Macron (Francia) riusciva nella notevole impresa di non centrare con la monetina l'enorme vasca della celebre fontana. Saziati occhi e mente, poi è stata la volta della pancia con un generale attovagliamento sulla panoramica Terrazza Caffarelli. A fare gli onori di casa la moglie del premier italiano, Maria Serenella Cappello che ha intrattenuto le sue omologhe: tra loro Jill Biden, Begona Sanchez, Emine Erdogan, Brigitte Macron, Kim Yung-Sook oltre ai Joaquim Sauer, marito di Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, consorte della presidente della Commissione europea. Insomma, tanta «bella gente», degna del miglior salotto romano. Una parentesi gastro-chic dopo il ruspante street food, con selfie, per le strade di Roma. Mascherina solo durante gli incontri ufficiali, per il resto bocche e nasi liberi di respirare senza restrizioni la salubre aria capitolina, rovinata nella sua purezza solo da cumuli di immondizia lungo il percorso del corteo d'onore.

Il trofeo-simpatia se l'è aggiudicato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro che la sua gita capitolina l'ha raccontata personalmente su Twitter neanche fosse il presidente carioca del Libero Stato della Generazione Millenials. Scena-cult: con il sottofondo dell'Inno di Mameli, si vede Bolsonaro passeggiare a Piazza della Rotonda circondato da persone che un po' lo acclamano e un po' lo sfottono; lui sorride e si presta ai selfie almeno con la stessa passione con cui addenta subito dopo un solenne panino con la porchetta. Il filmino neorealistico si chiude con Balsonaro che chiede un dolce e una Coca Cola.

Prossimo tema del G20: la fame nel mondo.