Letta parla, il Nazareno lo corregge: cosa succede nel Pd

Fa ancora discutere il ddl Zan dopo la presa di posizione del Vaticano. Il segretario del Pd Enrico Letta apre al dialogo; non può essere accantonata a cuor leggero la richiesta della Chiesa, che si dice contraria alla legge. “Noi la sosteniamo – ha affermato Letta alla trasmissione di Radio Rai 1 Radio anch’io – ma ovviamente siamo disponibili a parlarne. Siamo pronti a guardare i nodi giuridici ma sosteniamo l’impianto della legge che è una legge di civiltà” . Una dichiarazione non condivida da altri esponenti del partito, i quali, invece, parlano di ingerenza della Santa Sede. La linea ufficiale del Nazareno è la seguente: “Aspettiamo di vedere i testi e leggerli, ma rimaniamo convintamente a sostegno del ddl Zan” .

Sulla vicenda è intervenuta la Lega. “Letta parla – hanno fatto sapere dal Carroccio – e subito dopo fonti del Nazareno correggono le sue parole sulla legge Zan. Già una volta il Pd aveva sfiduciato clamorosamente Letta, quando era a Palazzo Chigi, e recentemente buona parte del partito l’ha smentito sulla tassa di successione come fatto anche dal presidente Draghi. Ora il Partito democratico si prepara a cacciare Letta dalla segreteria?” . A rincarare la dose ci ha pensato il leader della Lega Matteo Salvini che ha sempre contestato il fatto che il ddl Zan fosse un bavaglio contro la libertà di opinione. “Bisogna ragionare insieme su un testo che tuteli da ogni tipo di discriminazione e di violenza. Non bisogna tirare in ballo i bambini, non bisogna far passare l'idea di gender nelle scuole e uteri in affitto. Se la sinistra mette da parte le ideologie, siamo disposti a discuterne” .