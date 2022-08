Da Appendino a Patuanelli: ecco i big nel listino di Conte

Giuseppe Conte ha reso note le sue liste blindate: c'è anche il notaio del Movimento 5 stelle, Alfonso Colucci. Si tratta del notaio, scelto da Giuseppe Conte, che ha certificato il voto dello scorso anno, poi contestato dal tribunale di Napoli. Al momento Colucci ricopre le funzioni di Organo di Controllo del Movimento 5 Stelle e di Coordinatore del settore legale del Movimento. Nelle liste compaiono anche due magistrati, di cui uno è Federico Cafiero de Raho è stato procuratore nazionale antimafia dal 2017 al maggio scorso. Ci sono anche l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, esperto di energia. Sono questi i due nomi su cui Conte punta come esperti di transizione ecologica e energetica e sostenibilità ambientale.

Sergio Costa è stato generale dei Carabinieri e capo della Forestale, un ruolo nel quale ha indagato anche sulla Terra dei fuochi e ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Ambiente nei due governi Conte. Livio De Santoli, invece, è un ingegnere e ordinario all'università la Sapienza di Roma, dove insegna energy management presso la facoltà di Ingegneria. È anche professore di impianti tecnici presso la facoltà di Architettura. In passato, presso l'ateneo romano è stato anche prorettore per le politiche energetiche dal 2018 al 2020 e per la sostenibilità dal 2021. Inoltrè, è coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per la Sostenibilità. " Abbiamo bisogno del loro contributo di idee, di programmi anche nel'attività parlamentare, per consentire al m5s di essere in prima fila, protagonista nella battaglia contro i cambiamenti climatici, e per la neutralità climatica ", ha spiegato Conte.

" Domani c'è una novità: ci sarà la possibilità di esprimere approvazione o meno su una lista di nominativi ristretta. In ragione della esperienza maturata e del ruolo che ricoprono sono nominativi che ci assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura ", ha detto Giuseppe Conte in un video diffuso sui social. Domani, ci saranno le parlamentarie e il leader politico del M5s ha spiegato: " La novità è che ci saranno esponenti della società civile. Avevamo detto che il nuovo corso sarebbe stato caratterizzato da una grande apertura. Esponenti della società civile, soprattutto nel campo giuridico, nella lotta alla mafia, nel contrasto a tutte le forme di infiltrazioni mafiose. Grande professionalità e grande dedizione, per continuare le nostre battaglie ".

Fonti del M5s riferiscono che la lista completa della lista Conte include: Appendino, De Raho, Castellone, Colucci, Costa, De Santoli, Floridia, Gubitosa, Licheri, Patuanelli, Ricciardi, Scarpinato, Silvestri, Todde e Turco. Molti i nomi ben noti del precedente mandato, già presenti in Parlamento e in ruoli istituzionali.