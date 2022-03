Approvato alla Camera il testo sul fine vita. Ora c'è lo scoglio Senato

La Camera ha approvato la legge sul fine vita con 253 voti favorevoli, 117 contrari e un astenuto. Il testo ora passa al vaglio del Senato dove i numeri sono più ristretti per la componente giallorossa, sostenitrice del provvedimento.

Enrico Letta, però, si mostra tranquillo: "Sono meno preoccupato rispetto al Ddl Zan, perché siamo riusciti a creare uno schieramento più largo attorno a un tema che è cambiato nel tempo" . Il segretario del Pd, rispondendo su Twicth a una domanda di Ivan Grieco, si augura che il Senato “faccia rapidamente la sua parte" e confida in un appoggio più ampio e trasversale di quello che ha avuto il Ddl Zan. Giuseppe Conte sui suoi profili social rinnova il sostegno del M5S al provvedimento e aggiunge: "Con il percorso che abbiamo avviato difendiamo, innanzitutto, il principio della dignità umana, bilanciando il fondamentale diritto alla vita con il diritto all'autodeterminazione della persona, e rafforziamo anche il diritto alle cure palliative, colmando un vuoto normativo che generava incertezze e aggiungeva sofferenze a sofferenze".

Forza Italia, così come Italia Viva, ha deciso di lasciare libertà di voto su un tema così delicato ed eticamente sensibile. Il dibattito sul voto si è acceso proprio quando l'ex grillino Giorgio Trizzino ha concluso il suo intervento augurandosi che tutti coloro che hanno votato contro tale legge non abbiano a pentirsene, sollevando notevoli proteste dai banchi del centrodestra per questa sua posizione. Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, onlus che in questi giorni è stata presa di mira dalle femministe antiabortiste, annuncia battaglia: "Siamo pronti a una grande manifestazione nazionale per la Vita contro il tentativo del Parlamento di introdurre in Italia l'eutanasia, che nel mondo spinge e induce alla morte malati, anziani, soli, depressi anche minorenni e disincentiva gli investimenti in assistenza socio-sanitaria e in cure palliative da parte dello Stato, istituzionalizzando la "cultura dello scarto" denunciata da Papa Francesco”.

.Ma veniamo al merito della legge in discussione in Parlamento a seguito delle sollecitazioni arrivate dalla Corte costituzionale. Lo scopo è di normare la morte volontaria medicalmente assistita, individuando i requisiti della richiesta e le modalità in cui essa debba verificarsi. La legge prevede la non punibilità per il personale medico-infermieristico e amministrativo coinvolto e per chi abbia agevolato il processo di fine vita del malato. L'articolo 6 della legge riconosce l'obiezione di coscienza per il personale sanitario e crea i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriale. L'articolo 1, invece, "disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita".