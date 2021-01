"Vaccini? Non siamo in ritardo". Ma ci crede soltanto Arcuri...

Chi ben comincia è a metà dell'opera. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora per l'Italia si prospettano tempi lunghissimi per la somministrazione del vaccino. Mentre gli altri Paesi stanno correndo per sottoporre alla propria popolazione l'antidoto contro il Coronavirus, il nostro si è inceppato tra burocrazia e mancata programmazione. Eppure c'è chi - come Domenico Arcuri - crede che alla fine andrà tutto bene, bisognerà pazientare e avere fiducia per i tempi migliori che verranno. Evidentemente non si è capaci neanche di copiare i modelli vincenti delle realtà a noi vicine: in Italia regna il solito caos tra mancanza di personale, siringhe inadatte e un dibattito surreale sui padiglioni a forma di primula.

L'ottimismo certamente serve, ma fantasticare eccessivamente e far finta di non vedere flop accumulati comporta inevitabilmente uno scollamento con quelle che sono le situazioni reali. Probabilmente un dettaglio di poco conto, visto che il commissario per l'emergenza Covid-19 continua a promuovere se stesso e a sostenere che il suo piano sta funzionando e funzionerà: " Sono passati solo 4 giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo ".

La campagna vaccinale

Dunque Arcuri respinge le polemiche sulla lenta partenza della macchina dei vaccini in Italia. E tiene a sottolineare che adesso è tutto nelle mani dei governatori: in poche ore i vaccini, le siringhe, gli aghi e i diluenti sono stati consegnati ai 293 punti di somministrazione preposti alla vaccinazione, " che spetta alle Regioni ". Al nostro Paese quest'anno spettano 40 milioni di dosi Pfizer: si comincia con 2.349.750 a gennaio e 1.879.800 a febbraio, " con una frequenza di 470mila dosi la settimana ". Si continua a sperare nella rapida autorizzazione di quello di Moderna.