"Assolutamente no...". Speranza non molla la poltrona

" Un mio passo indietro? Assolutamente no ". Così Roberto Speranza spegne le voci e respinge al mittente le ipotesi di sue dimissioni. Nella giornata di ieri l'indiscrezione de Il Messaggero aveva fatto trapelare la possibilità di un passo indietro da parte del ministro della Salute, che però non intende sparire dalla scena e dunque resiste con nettezza al pressing avanzato in queste ore. L'esponente di Liberi e uguali di certo non è contento per la situazione delineatasi attorno a lui, ma è convinto che la situazione vada affrontata con filosofia e tranquillità: " È una battaglia politica e non mi scandalizzo ". Una risposta velata a Matteo Salvini, che lo ha messo nel mirino accusandolo di avere una mentalità eccessivamente rigorista che boccia le riaperture anche in quei territori dove il Coronavirus corre in maniera meno preoccupante.

La posizione sicura di Speranza si è consolidata in seguito alle rassicurazioni che proprio ieri sarebbero state ribadite dal premier Mario Draghi. Anche perché fonti di governo, come riporta il Corriere della Sera, per il momento escludono cambi nello scacchiere dei ministri e smentiscono scenari futuri per incarichi internazionali (magari mandandolo a trattare con le Big Pharma per conto dell'Ue). Dallo staff del titolare del dicastero di Viale Giorgio Ribotta parlano di " notizie senza fondamento " e ricordano le recenti parole pronunciate dal presidente del Consiglio, che in conferenza stampa aveva così risposto al leader della Lega dopo gli attacchi a Speranza: " A Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e che ne ho molta stima ". L'esponente di Leu, tra l'altro, sarebbe convinto che dietro le pressioni nei suoi confronti si nasconda un piano ben preciso: " Per la destra far fuori me sarebbe conquistare l’egemonia nel governo ".