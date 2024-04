Gli atenei italiani? Nella top ten mondiale

L'università Sapienza e la Normale svettano per le discipline classiche e Archeologia, Il Politecnico di Milano per Architettura, Design e Ingegneria, la Bocconi per Marketing e Economia.

Nella classifica internazionale sulla formazione universitaria della QS World University Rankings by Subject, gli atenei italiani dicono la loro. Anzi, si conquistano più posti in classifica rispetto allo scorso anno. A livello globale, l'Italia si colloca al settimo posto per numero di ingressi in classifica e all'ottavo per numero di università presenti. Al secondo posto, dopo la Germania, in Ue. La prestigiosa classifica comprende ora 56 università italiane, per un totale di 577 piazzamenti - 47 in più rispetto al 2023 - in 55 discipline accademiche, tra cui Musica, la new-entry di questa edizione.

La facoltà di Medicina si distingue con trenta piazzamenti in classifica, guidati dall'Università degli Studi di Milano. A seguire, Scienze Biologiche vanta ventinove voci in classifica italiane, guidate dall'Università di Padova. Inoltre, Sapienza Università di Roma si aggiudica il primo posto in Fisica e Astronomia, il terzo campo di eccellenza accademica italiana più riconosciuto in questa edizione della classifica. Il Politecnico di Milano si distingue per il maggior numero di nuovi ingressi, in particolare Ingegneria del Petrolio, al 23° posto per Data Science e Intelligenza Artificiale. L'Università Bocconi vede un'espansione significativa con l'aggiunta di sei nuove discipline. L'Università di Padova e di Torino introducono ciascuna cinque nuove discipline. Il Politecnico di Torino segna un debutto importante assicurandosi una posizione tra le prime 20 al mondo in Storia dell'arte. L'Università Luiss Guido Carli figura nella fascia 21-50 per il Marketing. Nel frattempo, Sapienza Università di Roma spicca per Data Science and Artificial Intelligence. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna entra nella top 100 mondiale per Lingua e Letteratura Inglese. Il Conservatorio di Roma Santa Cecilia ottiene lo stesso riconoscimento nelle Arti dello Spettacolo. In generale, l'università italiana dimostra di essere al passo con i cambiamenti e di poter fornire agli studenti una preparazione completa e «aggiornata».

Nella classifica generale, l'Università di Harvard è l'istituzione più performante al mondo, con il primo posto in 19 discipline.

Segue il MIT Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 11 discipline.