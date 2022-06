"Aggredite i 5S? Effetto boomerang". L'ira di Casalino

Gli attacchi contro il Movimento Cinquestelle provenienti dai media nazionali e dalle altre forze politiche non faranno altro che causare un effetto inverso, rafforzando la compagine grillina.

A esserne convinto è Rocco Casalino, ex portavoce dell'attuale presidente del Movimento Giuseppe Conte ai tempi in cui soggiornava a Palazzo Chigi. "C'è solo una cosa generale che posso dire, dal punto di vista di esperto della comunicazione" , spiega infatti quest'ultimo a 'Controcorrente', e cioè che "quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti, in maniera così esagerata e così falsa, secondo me alla fine l'effetto è boomerang" .

Tutta questa bufera mediatica, secondo Casalino, potrebbe quindi portare come risvolto a "un vantaggio per quella forza politica, perché c'è un attacco, un'aggressione verso il Movimento 5 stelle che mi sembra un pò esagerata" . L'attacco di cui parla a Retequattro l'ex portavoce di Conte, come tiene precisare lui stesso dinanzi alle telecamere, non è quello fatto nei giorni scorsi dall'attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Mi riferisco ai media, agli altri partiti" .