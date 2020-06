Australia in recessione. Prima volta da trent'anni

L'Australia si avvia, per la prima volta in quasi tre decenni, verso la recessione. Nel primo trimestre ha registrato una contrazione dello 0,3% del Pil mentre si prevede una caduta «molto più grave» nel secondo trimestre. Il calo congiunturale registrato nel primo trimestre, leggermente inferiore al -0,4% previsto, è il primo registrato dal 2009, al momento della crisi finanziaria internazionale.

Le misure di contenimento per combattere il virus hanno peggiorato la situazione economica del Paese, già duramente colpito dalla prolungata siccità e dagli incendi boschivi devastanti. Secondo il ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, il Paese dovrebbe entrare in recessione nel secondo trimestre, per la prima volta dal 1991.

Ed è soprattutto nell'ottica economica che il primo ministro Scott Morrison e il suo omologo indiano Narendra Modi si incontreranno oggi in un vertice virtuale, organizzato in seguito alla cancellazione della visita di Morrison in India, a causa della pandemia di coronavirus. L'obiettivo è il rafforzamento delle relazioni esistenti, amichevoli e «in costante crescita». I due capi di governo hanno avuto una conversazione telefonica lo scorso 6 aprile, durante la quale hanno discusso dell'emergenza sanitaria, in particolare dell'assistenza ai connazionali bloccati nell'altro paese, soprattutto studenti per quanto riguarda i cittadini indiani. Nell'ultimo anno e mezzo i due si sono incontrati quattro volte a margine di eventi multilaterali. Tra l'India e l'Australia c'è un partenariato strategico, rafforzato nel 2014 con lo scambio di visite tra l'allora premier australiano Tony Abbott e l'indiano Modi e la firma di un accordo quadro per la cooperazione di sicurezza.