Auto nel Po, due morti. Le indagini puntano al femminicidio-suicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Si battono molte piste, compresa quella del femminicidio-suicidio, per risolvere il giallo dell'auto precipitata in acqua nel Po, a Casalmaggiore, nel Cremonese. A bordo c'erano Stefano Del Re di 53 anni e Lorena Vezzosi di 51, separati, entrambi originari del Cremonese ma residenti entrambi a Sant'Arcangelo di Romagna, nel Riminese. I sue sono stati recuperati cadaveri, con la cintura allacciata.

Erano le 3 di notte quando una donna che portava a spasso il cane ha visto una Opel Corsa lanciata a tutta velocità sulla strada che costeggia il fiume perdere il controllo, schiantarsi contro il pontile, finire in acqua e inabissarsi dopo aver galleggiato per alcuni metri. Una ricostruzione confermata anche dalle immagini girate dalle telecamere che insistono nell'area. Dalle immagini registrate si vede una ragazza che chiede aiuto. Nonostante la tempestività dell'intervento, la corrente troppo forte ha complicato l'intervento dei soccorritori facendo perdere loro tempo preziosi. Quando i due sono stati raggiunti, erano morti per annegamento discesa dell'attracco dei natanti lungo il Po. Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto: al momento non sono state ancora rese note le generalità delle vittime, un uomo e una donna, in attesa di avvisare i parenti.

Gli inquirenti stanno indagando e una delle ipotesi al vaglio è quella del femminicidio con suicidio. Ci sarebbero dei filmati di una telecamera a circuito chiuso che mostrano la donna seduta sul finestrino esanime già prima che la vettura piombasse in acqua. Successivamente si nota Del Re, che cerca di aggrapparsi a una barca dal finestrino del mezzo trascinato poi dalla corrente. Ciò potrebbe far pensare che la donna fosse già morta al momento dell'incidente, e che l'uomo abbia cercato di togliersi la vita (poi forse pentendosene) o abbia cercato di nascondere le tracce dell'omicidio.

Da una prima ispezione cadaverica, non risultano su di lei ferite evidenti, eccetto una compatibile con lo schianto. Sui corpi è stata disposta l'autopsia che dovrebbe essere eseguita lunedì. Ieri i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nell'abitazione della coppia in Romagna in cerca di elementi utili a chiarire il caso.