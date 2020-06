Autonomia regionale: c'è lo scontro Zaia-Meloni

Luca Zaia manda un chiaro messaggio. Non all’opposizione in Veneto, né alla maggioranza giallorossa. Il governatore e uomo forte della Lega, infatti, pungola l’alleato Fratelli d’Italia sul tema dell’autonomia regionale, storico cavallo di battaglia dei veneti e dell’intero Carroccio.

"Non esiste che al mio fianco ci siano persone che non credono nell’autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio" , le parole del presidente del Veneto in occasione di un’intervista uscita quest’oggi sulle colonne del Corriere della Sera.

Zaia è impegnato in campagna elettorale in vista della tornata che andrà a indicare il nuovo numero uno e la nuova giunta regionale: l’appuntamento con le urne è fissato al 20 e 21 settembre. Sull’autonomia, l’esponente leghista non transige e tira dritto: "Agli alleati chiederò un impegno pubblico scritto. Candidarsi in Veneto significa impegnarsi per l’autonomia senza se e senza ma" .

Quindi, Zaia ricorda come FdI in Veneto abbia già votato favorevolmente per l’autonomia: "In generale, direi che c’è chi arriva prima e chi arriva dopo, ma non capire che questo processo è irreversibile significa essere fuori dalla storia" . E tira una frecciatina alla formazione meloniana: "Volere bene al Paese non significa solo cantare bene l’Inno di Mameli e sventolare il Tricolore" .

Il governatore della regione "locomotiva d’Italia" accelera sull’autonomia, sostenendo che essendo già scritta nella Costituzione, “si tratta solo di realizzarla, ma il problema è che a Roma, ma non solo, si continua a vedere l’autonomia come una sottrazione di potere. E invece è tutt’altro: un’assunzione di responsabilità”.

