"A Firenze subito l'iter per lo ius scholae": Nardella obbedisce a Letta

Dopo il ddl Zan, lo ius scholae è la nuova bandierina del Partito Democratico. Nonostante la guerra in Ucraina e l’emergenza economica, Enrico Letta & Co. hanno messo a rischio la tenuta del governo per la legge sulla cittadinanza, creando una divisione netta all’interno della maggioranza: giallorossi da una parte, centrodestra dall’altra. E i dem sono pronti a chiamare in causa gli amministratori locali, a partire da Dario Nardella.

“Lo ius scholae è un diritto sacrosanto di tutti i Paesi civili e democratici” , ha esordito su Twitter il sindaco di Firenze, pronto a passare ai fatti: “A Firenze avvieremo l'iter che permetterà di riconoscere la cittadinanza onoraria ai ragazzi stranieri che abbiano completato un ciclo scolastico. I diritti sono di tutti” .

Un tentativo di forzare la mano, dunque. Nardella nelle scorse ore aveva già elogiato l’iniziativa di Bologna di introdurre lo ius soli nello Statuto del Comune, annunciando di volerne parlare con tutte le forze politiche del Consiglio comunale. “Non dobbiamo usare lo ius scholae come una battaglia politico elettorale, altrimenti diventa inutilmente motivo di scontro e soprattutto finiamo per non rispettare quel milione di bambini in Italia che sono nati nelle nostre città, parlano perfettamente l'italiano, studiano nelle scuole italiane, ma non hanno la cittadinanza” , le sue parole riportate da Repubblica.