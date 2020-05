È bufera sulla Azzolina. Ma i 5 Stelle la blindano

Ha sempre fatto discutere e parlare di sé, con i suoi toni autorevoli (a volte fin troppo) e con un passato piuttosto discutibile tra figuracce in informatica e in inglese. Lucia Azzolina rimane al centro di innumerevoli discussioni quotidiane specialmente all'interno del mondo scolastico, che non è riuscito ancora ad apprezzarla dal suo insediamento al Ministero dell'Istruzione dopo le dimissioni rassegnate da Lorenzo Fioramonti. E ora continua a creare infinite polemiche. L'ultimo scontro si è aperto sulla questione dei concorsi: il ministro è bersagliato da molti componenti non solo del governo giallorosso, ma anche dei sindacati. Addirittura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato costretto a intervenire tramite una riunione con i capigruppo della maggioranza: si teme un evidente dissenso popolare.

Lei riesce a mettere d'accordo solamente il Movimento 5 Stelle, che ora è uscito allo scoperto per blindarla. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la tesi sostenuta dal reggente Vito Crimi è chiara: non si tocca, ipotetici rimpasti non vanno neanche immaginati. Gli ha fatto eco Luigi Di Maio: " C’è un decreto da approvare per mettere in sicurezza l’anno scolastico e gli Esami di Stato. Ci sono anche 80mila insegnanti da assumere. Insomma non c’è tempo da perdere ". Il ministro degli Esteri ha pertanto ribadito il proprio sostegno alla Azzolina " per il compito che sta portando avanti in questa fase difficile ".

Lo scontro con i sindacati

Il dossier scuola approdato a Palazzo Chigi è spinoso: da una parte il M5S, dall'altra il resto dell'esecutivo. La titolare del dicastero di viale Trastevere aveva proposto una "clausola di annullamento" legata alla risalita dei contagi, ma la prova scritta a quiz non trova assolutamente d'accordo moltissimi parlamentari del Partito democratico e di Liberi e uguali, secondo cui bisognerebbe evitare sessioni di esami con migliaia di candidati seduti nella stessa aula perseguendo la strada delle assunzioni da graduatoria. Durante l'anno è stato raggiunto il record delle 170mila supplenze; a settembre si rischia di superarlo considerando i 30mila pensionamenti previsti. Con la proposta della Azzolina si andrebbe avanti col concorso selettivo in estate ma, qualora il rischio contagio dovesse tornare alto, si passerebbe alle assunzioni a tempo determinato per graduatoria con prova durante l'anno.