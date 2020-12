Bancomat, stop alle commissioni

I provider dei servizi di pagamento digitale si «attrezzano» per l'avvio del cashback, ossia il rimborso del 10% delle spese effettuate in negozi fisici con strumenti tracciabili che partirà durante il periodo natalizio (avvio previsto l'8 dicembre) ma sarà pienamente operativo dall'anno prossimo. Apripista è il circuito Bancomat che, dall'inizio del 2021, e fino al 31 dicembre 2023, azzererà le commissioni sui pagamenti con importo fino a 5 euro. Saranno le banche aderenti al circuito a farsi carico della spesa. La notizia è molto importante. Quante volte vi è capitato di incrociare lo sguardo in tralice dell'esercente, adombrato per il vostro utilizzo della carta per una spesa minima? Ebbene, Bancomat, leader nel mercato dei pagamenti con carte di debito in Italia (35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti), ha lanciato questa iniziativa per aderire al piano Cashless del governo. Se gli italiani, innamorati del contante, si «convertiranno ai pagamenti contactless, lo sconto sulle commissioni potrebbe essere prolungato. Il gruppo, spiega una nota, è già al fianco di PagoPa nel piano cashback e «punta ad ampliare la diffusione e l'accettazione dei micropagamenti, che oggi rappresentano solo il 2,3% delle transazioni, con l'obiettivo di incentivarne l'utilizzo di oltre 7 milioni di italiani attualmente non attivi nelle attività di pagamento digitale, nonchè facilitare l'adozione del pos da parte degli esercenti». L'ad di Bancomat, Alessandro Zollo, ha spiegato che «l'azzeramento delle commissioni per le banche per micropagamenti sino a 5 euro per le transazioni PagoBancomat è in linea con il nostro programma di sostegno al rilancio del Paese a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative di incentivazione ai pagamenti no cash».

Le singole banche hanno avviato iniziative analoghe, alcune già da tempo. Come Intesa Sanpaolo che da giugno (attraverso iscrizione sul portale) restituisce le commissioni per i pagamenti sotto 10 euro, sia via bancomat che carte di credito (esclusi parcheggi e grande distribuzione). A metà mese è prevista la riapertura dell'offerta della banca che durerà per tutto il 2021. Idem per Unicredit, che azzererà le commissioni fino a 10 euro per tutta la durata del piano del governo, e Banco Bpm per gli incassi Pagobancomat di importo inferiore a 5 euro per lo stesso arco temporale dell'iniziativa di Bancomat. In movimento anche il mercato delle App: gli utenti Nexi, Satispay e Hype potranno aderire al cashback senza passare dall'App «IO».