Bandito ferisce una bimba e un vigilante

Milano Ha puntato la pistola contro la cassiera dopo averle sibilato la solita frase spiccia: «Dammi i soldi». E una volta con il denaro in mano (più di mille euro) per essere sicuro di non venire inseguito, mentre usciva si è coperto la fuga sparando, come per avvertimento, due colpi di pistola sul pavimento. Di rimbalzo le schegge d'asfalto create dai proiettili hanno colpito una bambina di 5 anni, piccola cliente del negozio, a una caviglia e una guardia giurata, un uomo di 46 anni, a una coscia.

Tanta, tantissima paura e, miracolosamente, poco più ieri pomeriggio al supermercato «Eurospin» di via Zara a Ospitaletto di Cormano, hinterland a nord di Milano. Non sono gravi, infatti, le condizioni della piccola e dell'addetto alla sicurezza, ricoverati rispettivamente all'ospedale per bambini Buzzi e al Niguarda, entrambi in codice giallo, dopo una violenta rapina avvenuta all'interno del centro commerciale. L'uomo è stato rintracciato in serata, in un bar di Novate milanese. Quando i carabinieri lo hanno fermato non ha opposto resistenza. Si tratta di un italiano, incensurato, di 64 anni. Recuperata anche la refurtiva, 1550 euro. Trovati inoltre la pistola e gli indumenti che indossava al momento della rapina.

L'allarme alle forze dell'ordine e al 118 arriva qualche minuto prima delle 17. Sul posto si precipitano le pattuglie dei carabinieri della Compagnia Sesto San Giovanni e con loro arrivano anche gli equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un'automedica. La caccia all'uomo dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni si è conclusa positivamente. L'uomo era scappato a bordo di un'auto dirigendosi verso Bollate, in direzione nord. Ma la sua fuga è durata poche ore. È stato fermato per porto abusivo di arma clandestina, duplice tentato omicidio e rapina.