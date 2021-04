Bankitalia versa allo Stato 7,3 miliardi (1,4 di tasse)

Anche Bankitalia ha un bilancio e fa degli utili. E anche l'Istituto centrale ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia. Ieri, nella relazione all'Assemblea dei partecipanti il governatore Ignazio Visco (nella foto) ha spiegato che «la redditività di Bankitalia, dopo cinque anni di crescita ininterrotta, si è ridotta rispetto al 2019, pur restando molto elevata nel confronto con gli anni precedenti». L'utile netto della Banca d'Italia «è di 6,3 miliardi, 2 in meno rispetto al 2019».

Ai partecipanti al capitale di Via Nazionale, cioè alle banche, va un dividendo di 340 milioni, allo Stato, nonostante la redditività in calo va ancora un utile «di 5.906 milioni ai quali si aggiungono 1.409 milioni per imposte». Quindi circa 7,3 miliardi di euro.

Il calo della redditività di Bankitalia è dovuto alle attività di sostegno anti-pandemia e a un calo dell'utile. Bankitalia, come parte del sistema della Banca centrale europea, continua nel piano di sostegno all'economia, «finché necessario», ha assicurato Visco.

La dimensione raggiunta dalle attività a fine 2020 «è senza precedenti: il totale di bilancio ha sfiorato i 1.300 miliardi, 336 in più rispetto allo scorso anno». Una conseguenza dello «straordinario incremento delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine delle banche e degli acquisti di titoli pubblici e obbligazioni private per finalità di politica monetaria».La Banca d'Italia ha acquistato nell'ambito dei due piani della Bce di quantitative easing attività finanziarie per 162 miliardi lo scorso anno.

Per Visco l'avvio della campagna di vaccinazione induce a «un cauto ottimismo». Ma «resta comunque forte l'incertezza sull'evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive» economiche. In questo scenario le «misure di politica monetaria di eccezionale portata adottate per contrastarne gli effetti sull'economia e sull'inflazione, saranno mantenute», ha assicurato il governatore.