Bassetti (Cei) finisce in ospedale. A Milano pure Delpini è positivo

Era risultato positivo al Covid lo scorso mercoledì 28 ottobre. Ieri, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, è stato trasferito all'Ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. «Qui verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali» riferisce una nota della Cei. «Al cardinale riferiscono fonti vicine al porporato - è risalita leggermente la febbre ed è scesa la saturazione. Per questo è stato deciso il ricovero».

«Continuiamo a essere vicini al cardinale presidente - dichiara monsignor Stefano Russo, numero due dei vescovi italiani -. Lo accompagniamo con la preghiera e l'affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova».

Solamente due giorni fa la Cei aveva riferito che Bassetti, 78 anni, aveva trascorso tranquillamente la sua giornata nell'appartamento in cui vive nel capoluogo umbro, e che le sue condizioni erano soddisfacenti. E lo stesso porporato, primo cardinale di Perugia negli ultimi 192 anni, aveva inviato un messaggio ai suoi fedeli. «Vivo questo momento con fede e speranza, affidandomi alla misericordia del Padre. Ringrazio quanti si sono resi vicini con messaggi di solidarietà e con la preghiera. Offro questa prova per tutti i malati, i sofferenti, le persone che hanno vissuto un lutto, i medici e gli operatori sanitari che prestano soccorso con dedizione e cura, i rappresentanti delle Istituzioni impegnati a porre un argine a questo virus».

Il 29 ottobre era risultato positivo anche il vescovo ausiliare di Perugia, monsignor Marco Salvi. Lo stesso giorno, la Chiesa del Gesù della città era stata chiusa al culto per l'emergenza sanitaria. La quarantena era scattata anche per il rettore don Mauro Angelini, appena nominato. Due giorni fa la Cei ha annunciato che il 3 novembre si terrà, in videoconferenza, la sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente presieduta dal vicepresidente, monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole. Si parlerà di pandemia, della sua diffusione e delle iniziative della Chiesa al riguardo. Ddal 16 al 19 novembre è prevista a Roma l'annuale assemblea dei vescovi italiani, rimandata dal maggio scorso proprio per il Covid.

Anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è risultato positivo al Covid-19. «L'arcivescovo fanno sapere dalla diocesi ambrosiana - non presenta alcuna sintomatologia e ha dunque iniziato il periodo di quarantena previsto dai protocolli. Contestualmente sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti».

Delpini non potrà presiedere le celebrazioni previste per la festa di Tutti i Santi e per la commemorazione dei defunti. Annullati anche tutti gli altri impegni pubblici. L'arcivescovo sarà sostituito dai suoi vicari.