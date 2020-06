Battibecco Floris-Salvini: "Perché si è tolto la mascherina?"

La mascherina, o meglio il suo utilizzo-non utilizzo, fa bisticciare Giovanni Floris e Matteo Salvini. Tutto accade nello studio di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista nella prima serata di La7 ogni martedì (nomen omen).

In trasmissione si analizza la manifestazione centrodestra unito che si è tenuta martedì 2 giugno a Roma in concomitanza con la Festa della Repubblica italiana: migliaia di persone, riunitesi a Piazza del Popolo, hanno sfilato in corteo in via del Corso. A guidare la folla il segretario della Lega, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il numero due di Forza Italia Antonio Tajani.

L'evento del centrodestra, che non ha politicizzato con bandiere la manifestazione proprio in rispetto al 2 giugno, è comunque finito nel mirino del centrosinistra, che ha accusato gli opponenti politici di aver scelto una data sbagliata e soprattutto di aver dato vita ad assembramenti per le strade della capitale. Accuse che i diretti interessati hanno rispedito seccamente al mittente.

Bene, ieri sera Floris ha voluto bacchettare il numero uno del Carroccio per il fatto che al termine della manifestazione di piazza, si sia intrattenuto con decine di sostenitori per scattare alcune foto ricordo della giornata. Momenti che gli obiettivi dei fotografi e le telecamere delle troupe giornalistiche presenti hanno immortalato. E così il conduttore chiede lumi all'ospite su una fotografia che lo ritrae fianco a fianco con una signora per scattarsi un selfie, con la mascherina abbassata sul mento.

Il botta e risposta inizia così: "Salvini, l'iniziativa andava bene, ma lei che si toglieva la mascherina…no". All'affondo del padrone di casa, il leader leghista replica: "Ma io posso togliermi la mascherina mentre parlo?". E Floris: "Sì, ma in questo caso stava facendo una foto, un selfie…". Arriva la controreplica: "Eh, posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina?". E Floris ancora: "Eh no, se è a meno di un metro di distanza!". "Ok, allora mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo di questo sabato", si prende così l'ultima parola l'ex ministro dell'Interno, facendo riferimento all'evento in quella stessa fetta della Città Eterna dedicato – co.me in molte altre città d'Italia – a George Floyd, nel nome dell'ondata di protesta del "Black Lives Matter".