"Le battute “pancetta o guanciale"? Fanno aumentare l’astensionismo"

Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor, società di consulenza politica e di comunicazione strategica, analizza le strategie di comunicazione dei leader nella fase clou della campagna elettorale.



Campagna elettorale sotto l'ombrellone. Come cambia la comunicazione politica?



«Campagna estiva e breve: durerà meno di due mesi, di cui uno di vacanze. Infatti agli italiani ancora non interessa granché. Dai dati che abbiamo tramite Human - la nostra piattaforma che analizza e mappa le conversazioni in rete emerge che solo il 16% delle discussioni social verte su politica ed elezioni. Ai leader perché il voto con questa legge elettorale lo determinano loro, i candidati sono residuali serve una strategia per acquisire credibilità e immediatezza.



Quanto è determinante nell'orientamento al voto il tema della guerra?



«La guerra in sé meno di quanto si pensi. I suoi effetti, ovvero il rincaro dei costi energetici, tanto. Servono proposte percepite come realizzabili».



Letta punta su nero o rosso. È una strategia vincente? Quanto interessa gli elettori il pericolo fascista?



«Pochissimo. Non c'è un pericolo fascista e comunque il voto non lo prendi con strategie contro l'avversario. Non funziona più il lui è peggio di me. Il voto, soprattutto quello degli indecisi o di chi pensa all'astensione, lo conquisti se mi dici chi sei, cosa fai e dove mi porti».



Pancetta o guanciale. Questo tipo di comunicazione non rischia di aumentare l'astensione?

«Assolutamente sì. Forzate operazioni simpatia che ricordano l'algido Mario Monti, premier del governo «lacrime e sangue», che nella campagna elettorale del 2013 di punto in bianco si presentò in tv con un cagnolino. Usciamo da una pandemia, c'è preoccupazione molto forte sulla tenuta di economia e servizi, serve serietà. Sennò si finisce non solo con l'esporsi alle beffe degli avversari, ma anche alla contrarietà dei propri supporter e simpatizzanti che si chiedono: ma perché giochi sulla carbonara e non dici nulla sulla cultura? Alcune performance sui social mi fanno ricordare Nanni Moretti quando nel film Aprile, esasperato, esclamava: Che tortura questa campagna elettorale, speriamo che finisca presto.



Berlusconi è un animale da competizione elettorale. Ci riserverà il colpo a sorpresa?



«Silvio Berlusconi è l'unico che sta puntando anche grazie alle brevi e chiare pillole video quotidiane - su una comunicazione concentrata principalmente sui contenuti, con una scelta semantica moderata e comprensibile. Allo stesso modo, Forza Italia si tiene fuori dalla polemica e punta molto sul ricordare i risultati dei governi di centrodestra per rendere solida la credibilità sugli impegni presenti. In questo momento, come diceva Lucio Dalla, l'impresa eccezionale è essere normale. Il Cavaliere lo ha capito. E i sondaggi lo rassicurano».