Bellanova condannata, giornalisti sotto processo per aver dato la notizia

L'ex ministro Teresa Bellanova è stata condannata dopo che la Corte d’Appello di Lecce ha accolto le richieste del suo ex addetto stampa che aveva intentato una causa di lavoro nei suoi confronti.

Nonostante questo, tre cronisti, Mary Tota, Danilo Lupo e Francesca Pizzolante, accusati di diffamazione e concorso in tentata estorsione, poi ridotta a diffamazione, sono ancora sotto processo. Il pm onorario del tribunale di Lecce ha chiesto per i tre giornalisti de ilfattoquotidiano.it, di La7 e del Tempo, una pena di 6 mesi di reclusione. A distanza di 8 anni dall’inizio del procedimento, iniziato a seguito della querela sporta dall'ex piddina Bellanova, oggi presidente di Italia Viva, il pm onorario chiede ancora la condanna.