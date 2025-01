Belloni è il consigliere diplomatico di Ursula

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando a inizio gennaio trapelò la notizia delle dimissioni a sorpresa di Elisabetta Belloni (in foto) dal Dis, a chi le chiese se avrebbe ottenuto un altro ruolo a Bruxelles, l'ambasciatrice rispose in modo netto: «Non c'è nessun altro incarico». Nemmeno un mese dopo è arrivato l'annuncio della nuova nomina a Chief Diplomatic Adviser - di fatto consigliere diplomatico - del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Si tratta in ogni caso di una buona notizia che un'italiana ricopra un incarico di questo genere.

La Belloni verrà inquadrata nell'ambito del servizio di consulenza della presidenza della Commissione chiamato Idea e nato con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie «idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali».

Il servizio di consulenza comunitario Idea (sigla di Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action, già Centro per la politica europea) fa capo direttamente a Ursula von der Leyen e svolge una funzione importante nell'ambito della presidenza europea. Sempre da Idea sarà scelto il gruppo di lavoro che affiancherà la Belloni nel suo mandato in cui lavorerà a stretto contatto con il Segretariato generale grazie a un contratto che ha la durata iniziale di due anni (con un massimo di 220 giorni di lavoro l'anno) poi rinnovabili.

Alla Adnkronos la Belloni ha spiegato che lunedì o martedì sarà a Bruxelles «per definire i dettagli» della nomina a consigliere diplomatico della presidente della Commissione europea» aggiungendo di non aver ancora firmato, ma «certamente ho dato la mia disponibilità».

La Belloni ha una lunga carriera alle spalle con una serie di incarichi nelle ambasciate italiane dove ha ricoperto ruoli sempre più importanti all'interno del ministero degli Affari Esteri. È stata segretario generale della Farnesina prima di essere nominata da Mario Draghi direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), il vertice dell'intelligence italiana, fino allo scorso 15 gennaio.

La nuova nomina europea della Belloni segue di pochi giorni quella di un altro italiano, Luigi Di Maio, che è stato riconfermato inviato dell'Ue nel Golfo Persico ma, a differenza di Di Maio, la Belloni lavorerà a stretto contatto con Ursula von der Leyen prendendo il ruolo ricoperto da Fernando Andresen Guimaraes. Dal mondo politico italiano è arrivato il plauso del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: «Congratulazioni all'Ambasciatrice Elisabetta Belloni per la nomina a consigliere diplomatico della presidente von der Leyen. Le sue competenze e la sua profonda conoscenza della diplomazia, maturata in una carriera di grande prestigio, saranno un valore aggiunto per l'Europa».

Parole di plauso anche dal Pd con Nicola Zingaretti («Auguri alla Belloni, rafforzerà la

diplomazia europea»), da Azione con Ettore Rosato («Buon lavoro alla Belloni, straordinaria servitrice dello Stato») e del senatore Gian Marco Centinaio della Lega («L'impegno della Belloni potrà rafforzare il ruolo dell'Europa»).