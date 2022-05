Prorogato il taglio delle accise: ecco fino a quando la benzina costerà di meno

Il governo aveva intrapreso questa strada già da diverso tempo e oggi ha messo in pratica i propositi avanzati nei giorni scorsi: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sulla riduzione delle accise sui carburanti, che sarà prorogata fino ai primi giorni del mese di luglio. Il taglio era previsto fino al 2 maggio, ma con l'intervento di oggi si estenderà lo "sconto" di 30 centesimi fino al prossimo 8 luglio. La misura viene estesa anche al metano: l'accisa sarà a zero euro per metro cubo, mentre l'Iva viene sforbiciata al 5%.

Tutto ciò è stato ritenuto necessaro in considerazione del perdurare degli effetti economici che derivano dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Nel pomeriggio il Cdm si riunirà ancora una volta per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina.

Controlli sulle speculazioni

Allo stesso tempo il governo vuole prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa sui carburanti, per calmierari i prezzi alla pompa. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà avvalersi anche del supporto operativo del corpo della Guardia di finanzia " per monitorare l'andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici ". Il garante monitorerà l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico; nel caso del metano ne controllerà l'andamento " nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale ".

Le Fiamme Gialle potranno fare segnalazione all'Antitrust per l'adozione dei provvedimenti. Un'altra misura contenuta nella bozza del decreto riguarda l'aggiornamento a metà luglio del termine per gli esercenti per trasmettere le giacenze nei serbatoi (all'8 luglio) per la " corretta applicazione " del taglio delle accise.

I dati relativi ai quantitativi di benzina, oli da gas o gasolio, gpl, gas naturale usato per autotrazione, usati come carburante, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022 dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio 2022 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso contrario si va incontro a una sanzione da 500 a 3mila euro, prevista anche in presenza di dati incompleti o non veritieri.

L'incontro con i sindacati

In mattinata il premier Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi i segretari generali di Cgil (Maurizio Landini), Cisl (Luigi Sbarra) e Uil (Pierpaolo Bombardieri). Presenti al tavolo di discussione anche il ministro dell'Economia Daniele Franco e il ministro del Lavoro Andrea Orlando, oltre che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. I sindacati sono stati convocati prima del Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto aiuti a sostegno di famiglie e imprese.