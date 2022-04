Berlusconi: "Governo deve durare fino a fine legislatura"

“Sosteniamo il governo Draghi, che noi abbiamo voluto e che deve durare fino alla fine della legislatura, per completare il buon lavoro fatto finora”. È questo il messaggio che Silvio Berlusconi ha lanciato in occasione del Congresso costituente del movimento "Verde è Popolare" di Gianfranco Rotondi.

Per il leader di Forza Italia, ora che l'esecutivo deve “fronteggiare i disastrosi effetti della crisi ucraina sul mercato dell'energia e delle materie prime” è ancora più importante appoggiarlo. Di fronte alla crisi ucraina, è doveroso sia “lavorare per la pace” e “fare la nostra parte con l'Alleanza Atlantica, con l'Occidente, con l'Europa, per porre fine ad un'aggressione militare inaccettabile". Berlusconi, per quanto riguarda la collocazione politica, ha ribadito che “il centro-destra è la nostra casa naturale” e, rivolgendosi ai centristi di Rotondi, ha detto: "Voi siete parte di quel centro che è essenziale per vincere le elezioni e per avere un centro-destra di governo credibile in Europa e nel mondo”. Il centro, infatti, secondo il leader di Forza Italia “non può essere neutrale fra destra e sinistra ” ma, come tutti i partiti che aderiscono al Ppe, "è alternativo alla sinistra e distinto dalla destra”.