Berlusconi indica la via: "Bisogna tornare al voto"

Fisco, burocrazia, aiuti alle imprese, sostegno alle famiglie e gestione delle risorse del Recovery Fund: il governo giallorosso è del tutto immobile e sta paralizzando l'Italia. Ecco perché Silvio Berlusconi ha più volte esplicitato l'intenzione di collaborare, ma dall'esecutivo è sempre arrivato un diniego: " Preferisce fare da solo, finora con pessimi risultati ". Una proposta di aiuto da non assimilare a un tentativo di porre le bassi per una futura maggioranza. Il Cav infatti è stato chiaro e ha indicato quella che a suo giudizio rappresenta la via maestra: " Le urne ". Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile governo di unità nazionale, ma si tratta di uno scenario che non è mai rientrato " nel novero delle cose possibili, né di quelle auspicabili " poiché il rischio concreto potrebbe essere una " paralisi " che " farebbe male all'Italia ".

Il timore del presidente del Consiglio è che il nostro Paese possa rischiare seriamente " di sprecare la straordinaria opportunità che l'Europa ci offre con il Recovery Fund ". Il premier Giuseppe Conte aveva annunciato la volontà di partorire l'ennesima task force per gestire le risorse: pare che si affiderà a una cabina di regia politica (sulla base del modello di "Strategia Italia") affiancata da un organismo tecnico-amministrativo che si occuperà dell'attuazione e della redazione dei progetti. Il presidente di Forza Italia è davvero preoccupato: " Non possiamo certo stare fermi in attesa del loro arrivo. Anche perché sono subordinate a progetti credibili, ai quali non si è neppure cominciato a lavorare ".

"Condanna impensabile contro di me"

Nell'intervista rilasciata a La Verità, Berlusconi ha commentato nuovamente le frasi del magistrato Amedeo Franco che avrebbe confessato di aver ricevuto pressioni per farlo condannare: " Si è trattato di una condanna addirittura impensabile perché attribuiva a me, che ero all'epoca presidente del Consiglio dei ministri e quindi totalmente impegnato nella gestione della cosa pubblica, l'ipotesi di un risparmio fiscale di sette milioni di euro ". Un'ipotesi che definisce " impossibile e totalmente assurda " perché aveva abbandonato fin dal 1994 ogni carica nelle società che aveva fondato e quella vicenda riguardava annualità del 2002 e 2003. Inoltre ha voluto ricordare che sia il Tribunale di Roma - con decisione confermata dalla Corte di cassazione - sia il Tribunale di Milano, per fatti analoghi e in tempi sovrapponibili, hanno decretato la sua " totale estraneità alla vicenda ".