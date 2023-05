Berlusconi in ospedale morde il freno: sabato l'intervento alla convention di FI

Più migliora, più è difficile tenere Silvio Berlusconi ancorato al letto del San Raffaele. Scalpita, dice a tutti che potrebbe uscire anche a metà settimana dall'ospedale e tornare ad Arcore.

Intanto, vede i familiari e gli amici più stretti, telefona (in particolare nelle ore notturne) ai dirigenti azzurri, da Antonio Tajani a Paolo Barelli a Maurizio Gasparri, per farsi aggiornare sul lavoro che fanno, dà indicazioni, segue i tg, legge giornali e agenzie, insomma la sua stanza in reparto è diventata anche il suo studio.

In cima ai suoi pensieri, riguardo a Forza Italia, naturalmente c'è la convention del 5-6 maggio a Milano, per rilanciare il partito soprattutto in vista delle Europee del 2024. E il leader ci tiene ad avere anche testimonial sportivi, che parlino alla gente. Tajani, infatti, ha completato il programma della due-giorni milanese mettendo alle 18,30 di venerdì un incontro con due campioni del calcio come Beppe Dossena e Antonio Cabrini, moderati da un altro giocatore del passato, Giuseppe Incocciati, sul tema: «La forza dello sport, strumento di diplomazia nel mondo».

Poco prima, sempre il 5, un altro appuntamento importante perchè parleranno di «Forza Italia contro la mafia» due donne che hanno avuto il padre ucciso da Cosa nostra: Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto e Caterina Chinnici, appena entrata nel partito lasciando clamorosamente il Pd, che segue le orme del padre magistrato Rocco.

La notizia è che a chiusura della convention, alle 12,30 del 6, è previsto l'intervento del presidente Berlusconi, scritto in neretto maiuscolo. Rimane solo l'interrogativo sulla forma che avrà il suo intervento e sono accreditati il messaggio audio o la telefonata in diretta.

Il testo, il leader azzurro già lo prepara in ospedale. Ha passato un'altra notte tranquilla, assicurano fonti sanitarie, e continua a migliorare dal ricovero in terapia intensiva del 5 aprile, per un'infezione polmonare nel quadro di una leucemia cronica. Ieri in mattinata gli ha fatto visita il fratello Paolo e poco prima era arrivato Orazio Fascina, padre della compagna del Cav Marta, che è sempre stata al suo fianco.

È Berlusconi, malgrado le sue condizioni, a spronare i dirigenti di Fi a dare il massimo. E loro si fanno sentire. Dice il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli: «Fi e la maggioranza del premier Meloni cercheranno di realizzare, nei prossimi mesi, un centrodestra di governo all'italiana anche in Europa, tenendo presente e non sottovalutando le problematiche degli altri Paesi. Il ruolo di Fi è centrale perchè noi rappresentiamo il Ppe in Italia e il presidente Berlusconi e Tajani stanno lavorando su questo fronte in modo incisivo». Licia Ronzulli, presidente dei senatori, a Santa Maria a Monte (provincia di Pisa) in vista delle amministrative, sottolinea che Fi «lavora sul territorio, anche nei piccoli centri».