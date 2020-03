Berlusconi-Pascale, relazione finita

Diana Alfieri

L'idillio è finito. Ieri sera è arrivata la conferma ufficiale attraverso un comunicato mandato alle agenzie di stampa dalla segreteria del presidente Sivlio Berlusconi. La liaison che univa il leader di Forza Italia con Francesca Pascale è al capolinea. Tra i due rimane profondo l'affetto e salda l'amicizia ma la storia d'amore è soltanto un bel ricordo.

E il comunicato è arrivato alla fine di una giornata in cui si sono rincorsi tanti pettegolezzi per via di un articolo pubblicato dal rotocalco Diva e donna. Nel settimanale patinato si parla di un fine settimana alle terme in Svizzera per il Cavaliere insieme con Marta Fascina (definita dal titolista «dama bionda»). Il giornale con malizia nota che della comitiva non faceva, appunto, parte Francesca Pascale. «Dopo l'articolo di Diva e Donna si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale - si legge nel comunicato - Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia». «È quindi di ogni evidenza - conclude la nota - che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti».

Il servizio fotografico riprende Berlusconi e la Fascina in una località svizzera. A cornice del fine settimana un resort di lusso. La Fascina è una giovane deputata di Forza Italia, originaria di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. In passato la Fascina ha lavorato nella comunicazione del Milan ed è stata anche assistente dell'azzurra Licia Ronzulli.

Da tempo si rincorrevano voci sulla fine della relazione di Berlusconi con la Pascale. Queste ultime fughe di notizie hanno spinto lo staff del Cavaliere alle necessarie precisazioni.

È dal dicembre 2012 che data ufficialmente il legame tra Berlusconi con la Pascale. Da quando, nello studio televisivo di Barbara d'Urso, il Cavaliere ha confessato la relazione con la giovane ragazza campana. I due si erano conosciuti qualche anno prima. Ed è la stessa Pascale a raccontarlo nel corso di un'intervista al settimanale Oggi. «Ci siamo conosciuti a Roma - ha raccontato la Pascale - qualche anno prima». Su Oggi ebbe modo di rispondere come era il leader di Forza Italia in privato: «Tenerissimo, divertente, ironico, instancabile. Non ricordo un film visto con lui. Legge, scrive, studia, pensa, telefona continuamente». Nel corso degli anni più volte la Pascale ha avuto modo di esprimere opinioni anche lontane da quelle del presidente azzurro. Ma tra i due c'è sempre stata la massima solidarietà e il più profondo rispetto. Ieri sera anche la Pascale ha commentato lo scoop di Diva e donna. Ma lo ha fatto con un generoso riconoscimento del suo affetto per Berlusconi. «Spero - ha commentato - che trovi una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io».