Berlusconi si fa in cinque: 4 Regioni e un collegio

«Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell'impegno sociale, culturale, civile» dice Silvio Berlusconi in una nota. E aggiunge: «Sono convinto che grazie al mio impegno e alla nostra campagna elettorale si apriranno possibilità per molti dei nostri candidati. Già ora i consensi crescenti intorno al nostro programma e al nostro simbolo dimostrano che gli italiani hanno una forte esigenza di competenza e di concretezza. Ci rivolgeremo - assicura il Cavaliere - soprattutto agli indecisi e a coloro che pensano di non andare a votare».

Del resto Silvio Berlusconi sarà il frontman della corsa il 25 settembre. In Senato correrà da capolista nei collegi plurinominali di Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia, oltre all'uninominale di Monza. Il presidente è capolista nel collegio 2 e nel collegio 3 in Lombardia, quello che va da Bergamo a Brescia, insieme alla forzista Maria Alessandra Gallone e ad Antonio Palmeri. Sempre in Lombardia capolista al Senato al collegio 1 è candidata la fedelissima Licia Ronzulli, anche coordinatrice regionale del partito. Al Collegio 2 lombardo capolista è ancora Berlusconi, con Ronzulli e Alberto Barachini. Ma anche in Piemonte candidato nel Collegio 2 c'è Berlusconi: «Siamo onorati di questa scelta - scrive il coordinatore regionale Paolo Zangrillo - che premia il lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti gli onorevoli, dirigenti, quadri eletti e simpatizzanti piemontesi ma che soprattutto mette al centro della politica la nostra regione, le nostre famiglie e le nostre imprese». Seguono in Piemonte ancora Ronzulli, Roberto Rosso e Franca Rosso, mentre per l'uninominale nel collegio di Alessandria c'è lo stesso coordinatore regionale Zangrillo. Al Collegio 1 di Torino ci sono Maria Rizzotti, Clara Marta e Mauro Fava. Anche in Campania guida il proporzionale Silvio Berlusconi, prima della capogruppo Annamaria Bernini - che corre anche in Veneto e in Emilia Romagna - e Franco Silvestro. Berlusconi corre anche come capolista nella circoscrizione Lazio 2. Mentre nel Lazio 1, sempre per il Senato, capolista è Annagrazia Calabria. Nel Lazio 2 corre al proporzionale in terza posizione dietro Berlusconi e Bernini, Maurizio Gasparri.

In Sicilia il coordinatore Gianfranco Miccichè e Stefania Prestigiacomo sono capilista al Senato, mentre Stefania Craxi corre all'uninominale per Palazzo Madama nel collegio 3 (Agrigento, Caltanissetta e Gela). Tra i nomi nuovi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, candidato della coalizione all'uninominale del Molise per il Se

In Basilicata all'uninominale al Senato la coalizione schiera la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre al proporzionale Forza Italia punta sul consigliere regionale e vicepresidente del parlamentino lucano Francesco Piro e su Raffaella Calia. In Calabria sarà capolista nel proporzionale Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto ed ex sindaco di Cosenza, seguito dalla deputata Maria Tripodi e dal consigliere regionale Giacomo Crinò.

In Puglia all'uninominale del Senato è candidato il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.