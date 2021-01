Berlusconi tranquillizza: "Sto bene, ma preoccupato per gli italiani"

Dopo ore di apprensione è arrivata la notizia che rassicura tutti: Silvio Berlusconi sta bene. A farlo sapere è stato lo stesso Cav, che sui propri canali social ha informato sulle sue condizioni di salute cogliendo l'occasione per ringraziare coloro che in questi attimi lo hanno contattato per fargli pervenire messaggi di affetto: " Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno ". Il presidente di Forza Italia dunque ha invitato a stare tranquilli: " Sono in buone condizioni di salute ".

L'ex presidente del Consiglio, dopo essere stato visitato dal professor Alberto Zangrillo, è stato ricoverato al Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco. Una decisione ritenuta necessaria a causa di un problema cardiaco aritmologico. Si è trattato però di una serie di semplici accertamenti " poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti ". Dagli ambienti azzurri avevano comunque riferito che " rientrerà a casa entro pochi giorni ". Pertanto a breve si attende il ritorno a Valbonne, nella villa della primogenita Marina in Provenza. " Credo che in serata ascolterà direttamente l'onorevole Salvini e l'onorevole Meloni per fare il punto della crisi ", ha dichiarato il vicepresidente forzista Antonio Tajani.

"Preoccupato per gli italiani"

Il Cavaliere ha garantito che continuerà normalmente con le sue attività, in stretto contatto con i collaboratori in questo momento drammatico per il nostro Paese. Si è detto " preoccupato " non per le sue condizioni di salute, ma per lo stato in cui si trovano tanti italiani " vittime del Covid e di altre malattie e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima ". Il timore infatti è che la rottura nel governo giallorosso possa aggravare " la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile ".