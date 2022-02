Berlusconi vede Casini: Forza Italia resta nel centrodestra

Il cantiere del Centro è sempre più affollato. Ma Silvio Berlusconi non ha intenzione di portare Forza Italia in quella direzione, vuole piuttosto «riunire i moderati, nel solco del Ppe, di cui siamo orgogliosamente espressione in Italia». In sostanza rafforzare l'ala moderata del centrodestra sia in termini di contenuti che di peso politico, riequilibrando il baricentro della coalizione. È in questa chiave che viene interpretato il faccia a faccia con Pier Ferdinando Casini, ieri in visita ad Arcore. «È stato un incontro affettuoso...» racconta l'ex presidente della Camera. «Abbiamo avuto un incontro dal contenuto umano e affettivo, ho ringraziato Berlusconi per la sua attenzione e amicizia, che ho affettuosamente contraccambiato», dice parlando con l'AdnKronos. «Non abbiamo parlato di attualità politica. Solo degli scenari internazionali complicati che stiamo vivendo».

Se il presidente di Forza Italia vuole giocare la sua partita dentro il centrodestra, renziani e totiani - con i 29 deputati di Italia Viva e i 21 di Coraggio Italia - avviano il progetto «Italia Al Centro». Un contenitore centrista che Paolo Romani all'Huffington Post racconta così: «Sarà una Margherita con tanti petali e una leadership diffusa. Entro febbraio ci saranno i congressi, si partirà dal raccordo dei gruppi parlamentari». Niente simbolo alle amministrative ma liste civiche, l'appuntamento è alle politiche 2023. Nessun indizio sulle alleanze: «Il centro sta al centro». E niente paura se il proporzionale alla fine non ci fosse: «Con il Rosatellum c'è spazio per misurarsi». Nel progetto non c'è al momento Casini, fuori anche Carlo Calenda con la sua Azione e +Europa. Un deciso no arriva da Gianfranco Rotondi con la sua Dc. «Il centro dei sette nani non esiste... Di federazioni ne abbiamo fatte dieci negli anni e la cifra elettorale è sempre stata preceduta da uno zero virgola». Una ulteriore chiusura da parte di Forza Italia arriva da Antonio Tajani che ad Affaritaliani ribadisce che «Forza Italia sta lavorando per rafforzare l'anima popolare all'interno del centrodestra e Renzi non ne fa parte».