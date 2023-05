Berlusconi vede il Ponte: "Stavolta non ci fermano"

«Il Ponte sullo Stretto? Stavolta non ci fermerà nessuno». Silvio Berlusconi, alla vigilia di una importante tornata di elezioni amministrative nell'isola, concede un'intervista al quotidiano «La Sicilia». E mette nero su bianco la ferma intenzione di portare a termine la costruzione di un sogno lungo trent'anni, un progetto che ha sempre perseguito fin dalla sua discesa in politica nel 1994.

«Il Ponte sullo Stretto è stato un grande impegno dei miei governi» dice il Cavaliere. «Per due volte avevamo progettato e finanziato quest'opera, l'avevamo addirittura appaltata e per due volte la sinistra, tornata al governo, per pregiudizio ideologico o per semplice voglia di rivalsa, ha cancellato tutto, a costo di accollare allo Stato pesantissime penali». «Nell'ultima campagna elettorale abbiamo rinnovato l'impegno con gli italiani - ricorda l'ex premier - e lo porteremo fino in fondo, grazie alla tenacia e determinazione del presidente Meloni e del vicepresidente Salvini, ma anche grazie al grande impegno dei nostri ministri, dei nostri parlamentari e dei due presidenti azzurri, Schifani della Sicilia e Occhiuto della Calabria, per la realizzazione di un'opera che accorcia l'Italia e rende più vicina la Sicilia all'Europa».

Berlusconi poi conclude: «Questa volta non ci fermerà nessuno. Il voto del Parlamento di mercoledì è stato la svolta definitiva. Si apre non soltanto una grande stagione per la tecnologia e le imprese italiane, ma anche un'opportunità di sviluppo straordinario per la Sicilia e la Calabria».

Il presidente di Forza Italia racconta il grande impegno portato avanti personalmente e dal suo partito per la Sicilia e contro la mafia. «I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra e abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I nostri governi sono stati quelli che più hanno investito nel Mezzogiorno, per esempio completando la rete autostradale siciliana». L'ex premier osserva anche che i governi di centrodestra «sono quelli che hanno più efficacemente combattuto la criminalità mafiosa confiscando patrimoni e stabilizzando il 41- bis, arrestando 32 dei 34 latitanti più pericolosi».

Berlusconi viene poi interpellato sulla possibilità di un allargamento del centrodestra a Matteo Renzi. «Forza Italia è il centro, alternativo alla sinistra. Siamo i liberali, i cattolici, i garantisti, gli europeisti, gli atlantisti. Siamo gli unici ad avere sempre affermato con coerenza questi principi. Siamo i fondatori del centrodestra, che per noi è una scelta di campo assolutamente irreversibile. Se Renzi traesse coerenti conclusioni da molte delle sue prese di posizione, si trasferirebbe nella nostra metà campo, e a quel punto - solo a quel punto - sarebbe possibile un dialogo sistematico». Infine un passaggio su Renato Schifani e sulle alleanze siciliane. «Il presidente Schifani ha l'autorevolezza, l'esperienza e la visione necessaria per dare alla Sicilia un governo di alto profilo, in linea con le grandi tradizioni del regionalismo siciliano». E sulla possibilità di un dialogo con Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo in vista delle Europee, il leader di Forza Italia tiene aperta la porta: «Entrambi hanno già fatto parte di coalizioni di centrodestra. Per chi proviene dalla tradizione del cattolicesimo democratico dovrebbe essere la scelta più naturale e più coerente».