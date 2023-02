Biden ai controlli medici e nuovi guai per Trump: gara a ostacoli tra leader

New York. Il fattore anagrafico, in particolare di Joe Biden, che a 80 anni è l'inquilino della Casa Bianca più anziano della storia, tornano al centro dell'attenzione in vista delle elezioni del prossimo anno. A riaccendere i riflettori è il check-up medico di routine che il presidente americano ha svolto ieri all'ospedale militare Walter Reed, parte di una tradizione decennale dei Comandanti in Capo, che rivelano pubblicamente il loro stato di salute alla nazione, e che in questo caso è considerato una tappa cruciale nel cammino per la rielezione. Dopo l'ultimo controllo nel novembre 2021, il medico presidenziale Kevin O'Connor ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca «sano, vigoroso» e idoneo a svolgere il suo lavoro, sebbene incline a un aumento della tosse e a una crescente rigidità mentre cammina. Quello di ieri invece è stato l'ultimo check-up di Biden prima dell'inizio della campagna elettorale di Usa 2024, e pur se non ha ancora sciolto le riserve per la sua ricandidatura, è previsto che lo faccia a breve. Se Biden vincesse un secondo mandato avrebbe 82 anni all'insediamento nel 2025 e 86 alla fine della presidenza.

I dubbi sul suo stato di salute fisico e mentale lo accompagnano dalla campagna elettorale del 2019, ma sono cresciuti negli anni, con i repubblicani che lo hanno sovente attaccato postando video in cui appare confuso e debole. Lui, invece, ha chiesto più volte di giudicarlo per l'energia e non per l'età. Sul fattore età - di Biden e non solo - è tornata pure l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, che in occasione del comizio a Charleston con cui ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie repubblicane ha proposto test cognitivi obbligatori per tutti i politici che hanno superato i 75 anni. «Non è l'America che ha fatto il suo tempo, sono i politici che hanno fatto il loro», ha detto la 51enne ex governatrice della South Carolina in un attacco contro una vecchia generazione di leader che coinvolge anche il suo ex mentore Donald Trump, il quale ha 76 anni. E proprio per il tycoon la situazione in vista del 2024 rischia di complicarsi dopo che ieri è stato reso pubblico su ordine di un giudice parte del rapporto del gran giurì che ha indagato sulle sue pressioni per ribaltare l'esito delle ultime presidenziali in Georgia. Il gran giuri' non può incriminare, ma può raccomandare di farlo alla procuratrice distrettuale locale Fani Willis, titolare dell'inchiesta. E dal rapporto emergono due indicazioni che rischiano di aggravare la posizione di Trump: i giurati hanno concluso all'unanimità «che non si è verificata alcuna frode di massa in Georgia nel 2020», e poi la maggioranza di loro crede che «uno o più testimoni possano aver commesso spergiuro» e quindi raccomanda l'incriminazione.

Sul fronte dei palloni-spia e degli oggetti volanti identificati e abbattuti dagli Usa, invece, Biden ne ha parlato ieri dalla Casa Bianca. «Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa, ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina. Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo», ha spiegato, ribadendo che darà «questo ordine per qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti». Mentre riguardo al pallone-spia, ha sottolineato che invia un «messaggio chiaro» al Dragone. «Mi aspetto di parlare con il presidente Xi e di arrivare al fondo della questione», ha aggiunto, precisando che non ha intenzione di chiedere scusa per l'abbattimento.