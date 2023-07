Biden arruola le 7 Big Tech . "L'IA cambierà le nostre vite"

Le sette grandi sorelle della tecnologia informatica si alleano con la Casa Bianca per ridurre i rischi dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite. Ieri il presidente Joe Biden ne ha parlato al termine di un incontro con Nick Clegg (presidente di Meta), Brad Smith (presidente di Microsoft), Kent Walker (presidente degli affari globali di Google), Adam Selipsky (amministratore delegato di Amazon Web Services), Greg Brockma (presidente di OpenAI), Dario Amodei (amministratore delegato di Anthropic) e Mustafa Suleyman (amministratore delegato di InflectionAI). «Siamo lieti di assumerci questi impegni volontari insieme ad altri nel settore. Sono un importante primo passo per assicurare paletti responsabili che possano essere un modello da seguire anche per altri governi», ha detto Clegg.

Un buon successo per il presidente, che sta anche cercando di ottenere dal Congresso più potere e regole per aiutare l'America a spianare la strada a «un'innovazione responsabile». Per il momento si deve accontentare della moral suasion delle grandi aziende, incoraggiate a condurre approfondite ricerche, anche attraverso «test sia interni che esterni condotti anche da esperti indipendenti» sui sistemi di Intelligenza artificiale per evitare o mitigare gli effetti potenzialmente più negativi del diffondersi dell'intelligenza artificiale, che vanno dalla biosicurezza alla cybersicurezza, dalla possibilità che l'AI contribuisca a diffondere la disinformazione e le fake news ai possibili profili critici sulla privacy fino ai rischi sociali. Biden si è raccomandato con le grandi aziende che stanno lavorando intensamente sulla materia perché «sicurezza, protezione e fiducia» guidino le ricerche e siano una stella polare per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

L'accordo tra Biden e le sette sorelle prevede che esse mettano a punto un sistema di watermark che «marchi» il contenuto digitale permettendo a qualsiasi utente di distinguere tra un prodotto dell'uomo e che si sottopongano a un sistema di sanzioni (attualmente inesistenti) che puniscano eventuali violazioni delle regole fissate da un'authority che dovrebbe essere creata appositamente.