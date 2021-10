Biden dal Papa glissa sull'aborto "Continuo a fare la comunione"

Roma. «Lei è il più grande guerriero per la pace che io abbia mai incontrato». Ha voluto donare al Papa una moneta d'onore che il presidente degli Stati Uniti riserva ai combattenti e ai leader che hanno servito il Paese e che gli ufficiali consegnano ai militari più coraggiosi. «Anche lei lo è Santo Padre, ma per la pace» e gli ha poggiato sul palmo della mano quella moneta con il sigillo Usa. Ha rotto il ghiaccio anche così Joe Biden, ricevuto per la prima volta da numero uno della Casa Bianca da Papa Francesco in Vaticano. Un faccia a faccia a porte chiuse di 75 minuti: è il colloquio più lungo avuto da Bergoglio con un presidente degli Stati Uniti, considerato che Francesco si era trattenuto con Barack Obana 50 minuti e con Donald Trump soltanto 30.

Un incontro «dal clima cordiale», ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, durante il quale sono stati affrontati molti temi: anche per questo il vertice si è prolungato rispetto al programma iniziale. Il comune impegno per la cura del pianeta, la situazione sanitaria e la lotta al Covid-19, ma anche il tema dei rifugiati, dei migranti, la tutela dei diritti umani, incluso quello alla libertà religiosa e di coscienza. Sono alcuni degli argomenti dell'incontro che ha permesso, hanno fatto sapere dal Vaticano, anche uno scambio di riflessioni sull'attualità internazionale, nel quadro del G20, e sulla promozione della pace nel mondo attraverso il negoziato politico.

Biden è il secondo capo di stato cattolico nella storia del Paese, anche per questo si è fermato più del previsto col Papa: gli ha raccontato della sua famiglia, delle sue origini, ha voluto donare a Francesco un suo libro scritto nel 2018 sulla vicenda del figlio Beau, morto di cancro nel 2015 a 46 anni e poi anche il tema, più spinoso, dell'accesso alla comunione durante la messa. La Chiesa americana vorrebbe negargli l'eucarestia per via delle sue posizioni considerate troppo morbide sull'aborto ma Biden si è affrettato a far sapere alla stampa, dopo l'udienza col Papa, che pur non avendo parlato di aborto, il Pontefice gli ha detto «che dovrebbe continuare a ricevere la comunione perché è felice del fatto che sia un buon cristiano».

Una mossa chiaramente politica per recuperare il consenso di parte di quell'elettorato cattolico deluso ma forse, ancora di più, un tentativo di condizionare la decisione dei vescovi americani, a larga maggioranza conservatori, che tra qualche giorno discuteranno a Baltimora un documento con il quale si escluderebbero dalla comunione i politici cattolici favorevoli all'aborto legale, in particolare proprio Biden e la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Al termine dell'udienza del Papa, dopo lo scambio dei doni, c'è stato spazio anche per scherzare, tanto che fonti della Casa Bianca hanno parlato di «vero feeling» tra Biden e Francesco con una «atmosfera calorosa». Consegnandogli la moneta dei combattenti, il presidente Usa ha detto: «Secondo tradizione, sto scherzando su questo, la prossima volta che ci vediamo, se lei non avrà questa moneta, dovrà pagare da bere -, ma ha subito aggiunto - io sono l'unico irlandese che lei conosce che non ha mai preso un drink». Francesco, a quel punto ha risposto, rivolgendosi alla traduttrice: «...perché gli irlandesi hanno portato il whisky».

Sempre ieri mattina il Papa ha ricevuto in udienza privata anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in, anche lui cattolico, che ha definito Francesco «maestro per l'umanità». Moon ha chiesto a Bergoglio di visitare la Corea del Nord per portare la pace nella penisola, ottenendo dal Pontefice una risposta positiva, così come ha riferito il portavoce presidenziale Park Kyung-mae: «Il Papa ha detto di essere disposto ad andare lì per la pace e aiutare tutti voi se la Corea del Nord invierà una lettera di invito».