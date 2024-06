Biden-Trump in tv, duello in 90 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il grande momento è arrivato. Stasera, alle 21 (ora della Costa orientale, notte fonda in Italia), Joe Biden e Donald Trump si confronteranno davanti alle telecamere della Cnn in un duello che potrebbe decidere le sorti delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. L'attesa è stata pari solamente a quella che presumibilmente si vivrà alla vigilia del voto.

Da settimane, da quando Biden è uscito allo scoperto accettando la sfida di Trump, i media Usa tentano di anticipare i contenuti del duello, vivisezionando i punti forti e quelli deboli dei due candidati, gli argomenti che verranno trattati durante i 90 minuti del confronto, i toni che verranno usati. Un assaggio lo hanno dato le due campagne. Quella di Biden, bombardando gli Stati-chiave con spot tv che descrivono Trump come un «condannato, inadatto a fare il presidente». Quella del tycoon, che dipinge il rivale come un «rimbambito, corrotto e incompetente».

La preparazione dei due duellanti non poteva essere più diversa. Biden si è chiuso per una settimana a Camp David, circondato dai suoi consiglieri. «Lo stanno facendo dormire, è stanco. Il giorno del dibattito gli faranno una punturina per svegliarlo. Chissà che fine ha fatto la cocaina ritrovata alla Casa Bianca...», gli sfottò di Trump, che ha preferito allenarsi durante i comizi, nel confronto col suo popolo Maga. Una presenza della quale dovrà fare a meno stasera, perché le regole concordate (lo ha chiesto Biden) non prevedono il pubblico in sala. La scelta della sede, Atlanta, ha molteplici significati: qui è dove l'emittente all news fondata da Ted Turner ha le sue radici storiche; qui, in Georgia, Stato-chiave per la conquista della Casa Bianca, qualche migliaio di voti da una parte o dall'altra possono determinare l'esito delle elezioni; qui Trump è stato incriminato per avere tentato, insieme ad altri, di sovvertire l'esito del voto 2020, che premiò Biden.

Non ci saranno sorprese sul «dress code». Entrambi vestiranno in un presidenziale blu scuro, cravatta rossa (il colore del Gop) per Trump, blu (il colore Dem) per Biden. Nessuno dei due farà l'errore commesso da Richard Nixon nel 1960 nel primo (e decisivo) dibattito con John Kennedy (e primo dibattito presidenziale trasmesso dalla tv Usa), quando l'allora candidato repubblicano, grande favorito per la Casa Bianca, si presentò in grigio, pallido in volto (rifiutò il trucco), la barba da tardo pomeriggio, davanti a un Kennedy impeccabile nell'abito e nell'abbronzatura, emblema vivente della nuova America. In Italia ricordiamo - era il 1994 - il tragico abito marrone di Achille Occhetto, segretario dell'allora Pds, contro l'inarrivabile doppiopetto Caraceni di Silvio Berlusconi.

Nel campo Democratico, il timore è che il presidente mostri la fragilità dei suoi 81 anni e finisca per soccombere alle bordate del 78enne Trump, che lo attaccherà sicuramente su immigrazione, inflazione, criminalità e guerre (Ucraina e Medioriente). Sull'altro fronte, c'è preoccupazione per gli eccessi del tycoon, la sua tendenza a lanciarsi in lunghe invettive, a non affrontare gli argomenti nel merito, a interrompere e coprire con la voce l'avversario. Un errore che gli costò caro nel 2020, quando iniziò a perdere consensi nei sondaggi proprio dopo la sfida tv con Biden: «E stai zitto un attimo, sei poco presidenziale!», esplose a un certo punto l'allora sfidante democratico. Proprio riguardando quel duello, fa impressione come gli appena quattro anni trascorsi abbiano segnato nell'aspetto e nella reattività questi due anziani animali politici, chiamati a riproporre sé stessi a un elettorato affatto entusiasta (lo dicono da mesi i sondaggi) della scelta.

Su tutto, incombe la decisione della

Corte Suprema, che già oggi potrebbe pronunciarsi sull'immunità presidenziale di Trump per l'insurrezione del 6 gennaio 2021, lo scudo che l'ex commander in chief cerca di opporre al processo che lo attende a Washington.