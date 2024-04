Venezia, blitz degli eco-attivisti sul Canal Grande: l'acqua diventa verde

Blitz degli eco-attivisti sul Canal Grande a Venezia. Due cittadini francesi hanno versatondo nella principale via d'acqua del centro cittadino una sostanza che l'ha colorata di verde e di rosso. I due si trovavano su un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l'Accademia che è stato prontamente bloccato e i due attivisti sono stati prontamente individuati e fermati dalla polizia. Sul fatto indaga la Digos, che ipotizza che la sostanza usata sarebbe fluoresceina, una polvere che colora i liquida.

Il gesto ha provocato la reazione del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che esprime «una decisa condanna per l'azione intrapresa nel pomeriggio odierno da alcuni attivisti per il clima che hanno preso di mira, nuovamente, la nostra bellissima città, versando nel Canal Grande una sostanza colorante che ha tinto l'acqua di verde e di rosso». «Venezia - dice l'esponente leghista - ha una tale visibilità, in particolare in questi giorni, in occasione dell'inaugurazione della Biennale Arte e dei numerosi eventi collaterali, che gesti come questi potrebbero diventare la vetrina per azioni simili. Venezia va difesa e tutela, non oltraggiata. E le occasioni di dialogo, anche sul clima e i suoi cambiamenti, sono molte».

Le preoccupazioni di Zaia sono giustificate dal fatto che Venezia era stata già teatro poco meno di un anno fa da un'azione simile. In quel caso l'acqua del Canal Grande era stata colorata di un verde fosforescente all'altezza del ponte di Rialto nella domenica della Vogalonga. Dopo qualche ora di sconcerto era emerso che si era trattato di un'azione dimostrativa realizzato con un «tracciante» ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze dove si verifica una perdita di acqua per comprenderne il tragitto seguito. Sempre gli ambientalisti hanno portato a termine un'altra protesta a dicembre scorso, arrampicandosi sul ponte di Rialto e gettando in acqua un liquido verde. In quel caso la questura di Venezia aveva identificato 28 persone con sanzioni per ciascuno di 1.

250 euro, per un totale di 35 mila euro.