Boccia insulta: "Destraccia". E scoppia la polemica

"Destraccia". Dopo Laura Boldrini, ora tocca al deputato Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, insultare il centrodestra.

Parlando delle elezioni siciliane con Radio Immagina, l'ex ministro agli Affari Regionali attacca: "L'alternativa è la destra, questa destra è la destraccia di Palermo, è la destra che ha distrutto città come Messina, dove il sindaco De Luca, falsificando la realtà, ha buttato alle ortiche le opportunità del Pnrr" . Boccia rivolge feroci critiche anche al sindaco de L'Aquila "che non ha accelerato gli investimenti legati alle tante risorse mese in campo dal centrosinistra" e all'attuale primo cittadino di Rieti, Antonio Cicchetti che "ha chiuso una iniziativa elettorale da fascista" al grido di 'Boia chi molla'. Secondo l'esponente Pd, l'elenco dei sindaci da battere alle prossime amministrative di giugno è lungo anche perché nel 2017 il centrodestra ottenne una buona affermazione. A preoccupare Boccia, però, è soprattutto la situazione della Sicilia dove il centrodestra è particolarmente diviso. " Si odiano, è il mercato delle vacche, si detestano, se ne dicono di tutti i colori e c'è una puzza stantia di passato remoto, ci sono insieme di nuovo Dell'Utri e Cuffaro" , dice Boccia che, con una certa sicurezza, chiosa: "La Sicilia non vuole questa cosa qua, ma vuole il futuro".