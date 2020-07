Bonghi inseriti sotto l'intervento di Soumahoro: "Salvini, ora ti querelo"

" Questa manipolazione ingannevole della realtà, oltre ad inquinare il dibattito pubblico, rende ulteriormente invisibili gli invisibili ". Questa la durissima reazione di Aboubakar Soumahoro che si è scagliato contro Matteo Salvini, reo di aver pubblicato il video di un suo intervento aggiungendo in sottofondo una musica crescente di bonghi. L'aggiunta del suono dello strumento a percussione di orgine africana ha provocato l'ira da parte del sindacalista, che ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali di intraprendere ogni azione " che possa contrastare, anche legalmente, una propaganda che viola i principi della nostra Costituzione. Ci vedremo in tribunale ".

#Salvini, è sconcertante che un Senatore silenzi, con dei bonghi, il grido di dolore di invisibili: Whirlpool, ILVA, Alitalia, musica, spettacolo, scuola, riders, braccianti, senza casa, disabili. La manipolazione inganna e rende invisibili gli invisibili. CI VEDREMO IN TRIBUNALE pic.twitter.com/2FAkbmg9Dr — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) July 13, 2020

L'attivista sociale e sindacale italo-ivoriano era intervenuto a Piazza San Giovanni, a Roma, nel corso degli Stati popolari - che si sono riuniti all'indomani della manifestazione del centrodestra - per sostenere gli " invisibili ": il premier Conte è stato invitato a uscire dal Palazzo per andare in piazza ad ascoltare " i problemi della società reale per dare risposte concrete ". E quali sono queste problematiche? Pensioni? Cassa integrazione? Disoccupazione? Macché: hanno chiesto di accelerare per smantellare i decreti Sicurezza e di spingere verso l'integrazione come pilastro di una politica più green.

"Fake news e sabotaggi"