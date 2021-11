Bonus terme, sito in tilt e prenotazioni rinviate

Le richieste per ottenere il cosiddetto Bonus terme, presumibilmente superiori a quanto ci si potesse attendere, hanno mandato in tilt il portale di InvItalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui dal 2007 è amministratore delegato Domenico Arcuri.

La notizia è stata diffusa da una nota di Federterme Confindustria, che spiega l'attuale situazione a quanti siano rimasti bloccati dal sistema di prenotazione. "Le richieste pervenute alle Terme per ottenere il Bonus sono elevatissime a fronte di circa 250.000 Bonus disponibili. C’è stato un enorme afflusso di domande con circa 2.000 operatori delle Terme destinati al caricamento delle richieste" , si legge infatti nel comunicato ufficiale. Federterme Confindustria conferma l'esistenza dei seri problemi tecnici che si sono verificati sul sito di InvItalia. La speranza è quella di riprendere col caricamento delle istanze di prenotazione da parte delle strutture termali a partire dalle ore 12:00 di domani, martedì 9 novembre.

"Si ricorda" , puntualizza ancora il comunicato ai diretti interessati, "che è possibile fare richiesta, preferibilmente online, esclusivamente presso le terme le quali, a loro volta, trasmettono l’istanza online ad Invitalia per conto del cittadino" . La prenotazione dell'incentivo, si legge nella nota, si può effettuare esclusivamente in un'unica struttura termale, "altrimenti si rischia solo di diminuire la possibilità di utilizzo" .