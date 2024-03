Briatore: la festa, i controlli e l'amore di Elisabetta

Il compleanno del figlio Nathan Falco lo scorso 18 marzo, quando aveva già avuto la diagnosi, l'operazione per un tumore cardiaco benigno due settimane fa e il ritorno a casa, condividendo con i follower la notizia della malattia e ricordando a tutti l'importanza della prevenzione. Flavio Briatore sta trascorrendo la convalescenza nella sua abitazione di Monte-Carlo dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove durante un controllo di routine a metà marzo i medici hanno scoperto la massa, poi asportata con un intervento mininvasivo usando una tecnica endoscopica.

Al suo fianco c'è sempre l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, dalla quale l'imprenditore è separato dal 2018. «Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa», scrive su Instagram la showgirl dalla quale Briatore ha avuto il figlio. In varie storie, postate con immagini significative di loro due nella stanza del San Raffale, la Gregoraci racconta di essere stata vicina all'ex marito in questo periodo complicato in cui ha cercato di dargli «tutta la forza necessaria per affrontare questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio». «In cuor mio - scrive - ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui». In un altro post l'ex moglie di Briatore ha voluto sottolineare l'importanza della salute: «Non c'è nulla di più prezioso, mentre nel quotidiano poniamo sempre l'attenzione ad un sacco di cose. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita».

Briatore, che tra qualche giorno compirà 74 anni, si era sottoposto ai controlli due anni fa e il tumore benigno non c'era. Per questo invita a farli almeno una volta l'anno. L'intervento è perfettamente riuscito. Ora l'imprenditore dovrà sottoporsi a una serie di controlli di routine, ma non saranno necessarie sedute di chemio o radioterapia. Oltre alla ex moglie, che non lo hai mai lasciato solo un attimo, Briatore ha voluto «ringraziare calorosamente il professor Francesco Maisano, il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1 Q del San Raffaele».

I cardiologi apprezzano il messaggio lanciato sulla prevenzione: «Il check up al cuore salva vite».