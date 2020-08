Briatore, quarantena a casa Santanché

Sarà dimesso oggi Flavio Briatore, ricoverato da domenica scorsa al San Raffaele di Milano. L'ospedale fa sapere che stamattina l'imprenditore piemontese potrà lasciare la struttura visto che «le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare». Secondo alcune fonti Briatore dovrebbe trascorrere il periodo di isolamento a Milano, a casa di Daniela Santanché, senatrice di Forza Italia e grande amica dell'imprenditore settantenne.

Briatore è il titolare del Billionaire, locale della Costa Smeralda teatro di decine di contagi tra i suoi frequentatori. «Al Billionaire - dice alla Stampa - abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille mq e loro stanno tutte appiccicate. Per tacere di altri comportamenti. Abbiamo saputo di ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia. Ballavano e facevano festa sino all'alba. Lì certo non potevamo intervenire». Sulla vicenda Briatore interviene anche l'ex compagna (e madre del figlio Falco) Elisabetta Gregoraci, che al Corriere della Sera dichiara: «Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua».

E la movida sarda ha colpito anche la deputata di Forza Italia Elvira Savino, che in un post sui social dichiara di essere risultata positiva al tampone al ritorno dalle vacanze sull'isola: «Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio».