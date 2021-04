Ora arriva il "piano Brunetta". Tutti i concorsi e le assunzioni

“Saluto con soddisfazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per assumere 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Sud. In un'ora sono già state presentate 500 domande. È la prima sperimentazione di selezioni rapide e semplificate nella Pubblica amministrazione, in piena sicurezza. Adesso parte il conto alla rovescia per rispettare il cronoprogramma: vogliamo garantire le assunzioni entro 100 giorni” . Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta è euforico nel commentare lo sblocco dei concorsi e il rinnovo dei contratti e lo fa utilizzando come metafora la Ferrari da corsa. Un modellino del cavallino rampante è sul suo tavolo. “La Ferrari – dichiara Brunetta al quotidiano Il Messaggero – rappresenta la mia idea di efficienza che la macchina pubblica deve avere. È da sempre il mio sogno” .

Dopo anni di sacrifici, con il blocco del turn over e dei contratti, per la crisi economica mai sopita, si riparte di slancio. Il ministro per la Pubblica amministrazione dice che sono due le ragioni: ci sono i soldi per i contratti, 6,8 miliardi stanziati dai precedenti governi, ma soprattutto si può fare affidamento al Next Generation Eu. “Come si fanno a investire 200 miliardi in cinque anni – continua Brunetta – se non hai un apparato dello Stato all'altezza di questa sfida straordinaria? E come si fa a reggere, una volta a regime? Per questo i miei primi tre atti sono stati il riavvio dei contratti, la firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e per la coesione sociale con i sindacati e lo sblocco del turn over” .

L’ultimo decreto del governo ha dato il via libera ai concorsi, fermi al palo per la pandemia da Covid-19. Sono 188.879 i posti già disponibili nella Pubblica amministrazione, ma ne serviranno molti di più per rilanciare il Paese. “Il nostro obiettivo – spiega Brunetta – è di garantire innanzitutto il turnover fisiologico: almeno 500 mila ingressi per cinque anni, 100 mila l'anno, pari al numero di dipendenti pubblici che andranno in pensione secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato” . Si interverrà, soprattutto, nei settori maggiormente in crisi come quelli della sanità e degli enti locali. In più, dovranno essere reclutate a tempo determinato (cinque anni) le professionalità giuste per l'attuazione dei progetti del Recovery Plan, assunzioni che dovranno essere effettuate in tempi veloci.