Btp Valore, premio fedeltà dello 0,5%

Avrà un premio fedeltà dello 0,5% del capitale investito il nuovo Btp Valore, in programma dal 2 al 6 ottobre. Sarà destinato a chi lo conserverà fino alla scadenza dei cinque anni. Praticamente lo stesso livello del primo collocamento di giugno. Bisognerà, invece, aspettare ancora per conoscere i tassi cedolari minimi garantiti, che il ministero dell'Economia comunicherà il 29 settembre. Quelli definitivi saranno invece annunciati alla chiusura del collocamento, il 6 ottobre.

Nato per attrarre i piccoli investitori, dopo il successo riscosso al debutto assoluto di inizio estate, chiuso con oltre 18 miliardi di euro di raccolta, il Btp Valore si caratterizza in questa emissione per la novità delle cedole nominali pagate trimestralmente. I risparmiatori individuali riceveranno infatti una cedola ogni tre mesi, calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi 3 anni, che aumenta per i successivi 2 anni. Gli analisti già ne prevedono un buon andamento. Secondo John Taylor, co-gestore di AllianceBernstein, l'emissione «dovrebbe suscitare un notevole interesse». Se l'operazione andasse a buon fine, sarebbe «un ulteriore segnale positivo per il mercato, poiché indicherebbe che i rendimenti sono sufficientemente alti da risultare appetibili». Il direttore Debito pubblico del Mef, Davide Iacovoni (in foto), durante il collocamento di primavera aveva evidenziato che «siamo in una fase in cui i tassi di interesse sono più elevati anche rispetto a qualche mese fa e, oltre al problema dell'inflazione da cui ci si vuole proteggere, c'è anche il tema di mettere a reddito i propri risparmi». Il Btp sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari e l'investimento minimo è pari a 1.000 euro.