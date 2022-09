"Buffone, vattene in Africa". Letta contestato ad Ancona

Contestazione contro Enrico Letta ad Ancona, dove il segretario del Partito democratico si è presentato per un evento elettorale. Ma il primo uomo del Pd non è stato accolto come, forse, si aspettava. Durante il comizio nel capoluogo marchigiano, tra il pubblico che si è presentato al suo comizio c'è stato anche un contestatore, che ha aspettato il momento giusto per far sentire la sua voce dal mucchio nel momento in cui Enrico Letta ha iniziato a parlare di migranti e immigrazione.

" Buffone, vattene in Africa anziché portare i clandestini, vattene in Africa ", ha detto il contestatore. Ed è stato lo stesso segretario a rivelare l'accaduto, mostrando il video di quanto accaduto ad Ancona. Subito dopo l'intervento del contestatore, Enrico Letta ha invitato tutti alla calma, visto che in suoi sostenitori hanno iniziato a insultare e ad attaccare il contestatore. Quindi il segretario del Pd ha risposto al contestatore: " Mi immagino cosa sarebbe successo se avessi detto quello che stavo per dire, cioè che la questione dei diritti civili ha a che vedere con tanti temi, ma se io dovessi dire quello che a me di questa legislatura ha fatto più vergognare tra ciò che questa legislatura ha promesso e non ha poi fatto è di gran lunga lo Ius scholae, che non abbiamo approvato ".