"Buonissima notizia". Vergogna no vax: esultano per la morte di Sassoli

Si fa spesso fatica a capire fin dove può arrivare l'abisso della maschinità umana, come dimostrano le esultanze degli esponenti della frangia più dura del movimento no vax. Fin da quando è stata resa nota la notizia della grave malattia che, fin dal 26 dicembre, ha costretto David Sassoli al ricovero ospedaliero, sui social si sono scatenati commenti di giubilio per lo stato di salute del presidente del parlamento europeo, che si sono trasformati in vere e proprie esultanze quando è stata resa nota la sua morte.

Mentre l'Italia, e l'Europa tutta, si spendevano in accorati messaggi di sostegno per David Sassoli, sui social si consumava l'ennesimo delirio dei no vax. " Avrà esagerato con il booster ", si legge in un tweet in rete. E ancora: " Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a puttane ". Per tutta la giornata di ieri, la brigata no vax ha strumentalizzato la malattia di David Sassoli legandola alla ricezione delle dosi di vaccino contro il coronavirus.

David Sassoli, purtroppo, non è riuscito a passare la notte. Il presidente del parlamento europeo si è spento nell'ospedale di Aviano nella notte tra il 10 e l'11 gennaio e sulla sua morte, da ore, esultano molti no vax. La sua colpa? Essersi espresso favorevolmente in merito al Green pass esteso secondo la formula italiana. " Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, graziè ", si legge in una pagina Facebook.