Due a FI, uno a FdI e uno alla Lega: c'è la quadra sui vicepresidenti

L’intesa è stata raggiunta al termine della riunione dei capigruppo iniziata questa mattina attorno a mezzogiorno negli uffici di Fratelli d’Italia alla Camera. Deputati e senatori che oggi sono chiamati a votare per eleggere i membri dell’ufficio di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama, ultimo passaggio parlamentare prima dell’avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, dovrebbero convergere su quattro nomi: quelli di Gian Marco Centinaio e Maurizio Gasparri per le vicepresidenze del Senato, e quelli di Fabio Rampelli e Giorgio Mulè per le vicepresidenze della Camera.

Forza Italia, quindi, esclusa dalle presidenze di Camera e Senato, andate rispettivamente a Lega e Fratelli d’Italia, otterrà due vice presidenti, mentre Fdi ne avrà uno a Montecitorio, dove sulla poltrona più alta siede Lorenzo Fontana. A Palazzo Madama, invece, dove il presidente è La Russa, la seconda vicepresidenza spetterà alla Lega, con Centinaio. L’ex sottosegretario all’Agricoltura, assieme a Fabio Rampelli, escono quindi dalla corsa per i ministeri. Il leghista veniva dato tra i papabili al ministero dell’Agricoltura e anche al Turismo, in lizza con Daniela Santanché. Il nome di Fabio Rampelli, invece, che verrebbe riconfermato nel ruolo di vicepresidente a Montecitorio, era stato fatto per il ministero dell’Ambiente e Transizione Ecologica, per cui ora il più quotato sembra essere l’azzurro Gilberto Pichetto Fratin, viceministro uscente dello Sviluppo Economico.

Per le figure dei questori alla Camera, dove la votazione è iniziata alle 14 circa, il centrodestra ha poi indicato il deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini e Alessandro Benvenuto della Lega, assieme a Riccardo Zucconi e Giovanni Donzelli, in quota FdI, Fabrizio Cecchetti della Lega e Annarita Patriarca di Forza Italia come segretari. A Palazzo Madama, invece, i senatori di Fratelli d'Italia si sono riuniti attorno alle 14 nella sala della commissione Difesa per decidere le ultime nomine.

Sul fronte dell'opposizione, invece, è ancora scontro tra Pd, M5S e Terzo Polo. Le vicepresidenze che spettano alla minoranza sono state blindate da Dem e grillini. Letta ha indicato la fedelissima Anna Ascani alla Camera e Anna Rossomando, vicina ad Andrea Orlando, per il Senato. Dal voto dei gruppi pentastellati, che si sono riuniti in tarda mattinata, sono emersi invece i nomi dell'ex ministro Sergio Costa per la vicepresidenza della Camera e della capogruppo uscente Mariolina Castellone a Palazzo Madama.