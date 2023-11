"Caccia a Sinwar nuovo bin Laden". E l'esercito lancia blitz anche a Sud

«Yahya Sinwar è il nuovo bin Laden: gli daremo la caccia e otterremo la vittoria». Così il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lancia il manifesto esplicativo del conflitto da qui in avanti. Il leader di Hamas a Gaza Sinwar, quindi, paragonato all'ex leader di al-Qaeda, responsabile degli attacchi agli Usa dell'11 settembre 2001. Ovvero, la conferma che il conflitto andrà avanti finché Hamas non sarà eliminata dalla Striscia e con l'organizzazione i suoi capi. Lo conferma anche il portavoce militare Daniel Hagari: «L'operazione condotta da Israele a Gaza proseguirà ovunque si trovi Hamas. Poiché si trova anche nel Sud della Striscia, l'operazione si estenderà anche là nel tempo, nel luogo e nelle condizioni che stimeremo più favorevoli. Ma avverrà», ha confermato. Intanto, gli ospedali della Striscia restano nel mirino dei raid israeliani. «Vediamo la presenza di Hamas in tutti gli ospedali: è una definitiva e chiara presenza», ha detto il comandante del fronte Sud dell'esercito Yaron Finkelman. «Hamas usa cinicamente questi ospedali come lo Shifa. Armi, centri di comando e tunnel come mostra un video dell'esercito». Operazioni, quelle di Israele, che stanno provocando anche centinaia di morti tra i civili. «Stiamo cercando di ridurre al minimo le vittime civili ma non ci riusciamo», ha confermato il premier Netanyahu alla Cbs.

I soldati israeliani hanno intanto preso il controllo di una roccaforte della Jihad islamica nel nord della Striscia. «La roccaforte conteneva gli uffici di capi terroristi dell'organizzazione e una sito per la produzione di armi», spiega l'esercito. Decine di persone sono state uccise in un attacco alla scuola al-Falah nel quartiere di Zeitoun a Sud di Gaza City, secondo quanto riporta Al Jazeera. Mentre continuano a piovere razzi da Gaza con le sirene d'allarme risuonate a Tel Aviv e nella parte centrale di Israele in una guerra che sembra sempre più lunga e complicata. MBas