I nuovi sondaggi: cosa cambia per Forza Italia e Fratelli d'Italia. E la Lega...

Sondaggi elettorali, il centrodestra si mantiene più o meno stabile anche se si registra un'ulteriore flessione della Lega, mentre inizia a vacillare il consenso nei confronti dell'esecutivo guidato da Mario Draghi dopo gli entusiasmi iniziali.

Questa la fotografia scattata dalla Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, che parla di una generale flessione delle percentuali per quei partiti che sostengono l'attuale esecutivo, complessivamente ben al di sotto del 77%: una situazione imputabile al momento per lo più alla discesa del Carroccio. Alla cifra relativa (76,6%, con un calo dello 0,5% rispetto al computo precedente) ci si arriva sommando il contributo di Partito democratico, Movimento CinqueStelle e Articolo 1-Movimento democratico e progressista (37,4%), quello di Lega, Forza Italia e Cambiamo di Toti (31,2%) e quello del Centro liberale (8,0%).

Andando oltre le cifre dei partiti che compongono l'attuale maggioranza, in genere la fiducia nel governo è calata dal 63,8% all'attuale 52,7% (-11%) secondo Euromedia Research di Alessandra Ghisleri.

Nello specifico, invece, il centrodestra si mantiene pressoché stabile nei sondaggi, dato che al calo sensibile del Carroccio (-0,5%) replica un + 0,3% di Fratelli d'Italia ed un +0,2% di Forza Italia: la Lega si attesta quindi al 22,4%, FdI sale al 17,4% e FI al 7,7%. Sommando anche i consensi di "Cambiamo" di Toti si arriva così al 48,7%

Nel centrosinistra si registra un +0,1% per entrambi i partiti principali: il Pd, ora a conduzione Enrico Letta, arriva al 18,8%, mentre i grillini, ancora alle prese col cambio di rotta annunciato da Giuseppi, raggiungono nuovamente cifra piena (17%). Liberi e Uguali si mantiene relativamente stabile, con una perdita dello 0,1% (3,9% complessivo), mentre registra un brusco calo Articolo 1-Mdp: un -0,4% che lo porterebbe all'1,5% di consensi. Anche +Europa resta all'1,5% come nelle precedenti consultazioni, mentre i Verdi salgono dello 0,4%, attestandosi all'1,8%. Per quanto riguarda invece i fuoriusciti dal Partito Democratico, da un lato Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 3,1%, mentre dall'altro Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e raggiunge il 3,5%. Sinistra Italiana, che si trova ora nel fronte degli oppositori al governo Draghi, guadagna lo 0,1%, raggiungendo così il 2,3%.