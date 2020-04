Calabria riapre bar e ristoranti. Il governo avvisa: "Scatta la diffida"

Se la presidente della Calabria Jole Santelli non ritirerà l'ordinanza entro questa sera, il governo andrà avanti con una diffida e poi impugnerà il provvedimento. È quanto dichiarato dal ministro per le Autonomie Francesco Boccia nel corso della videoconferenza con i governatori sul tema delle ordinanze per la fase 2. Si infiamma così lo scontro tra il governo e la presidente Santelli. Ma per capire come si è arrivati a questo punto, si deve fare un passo indietro.

I fatti

Dopo l'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, Jole Santelli aveva ufficializzato una sua ordinanza. " O ci siamo noi a dare delle risposte, oppure questo territorio diventerà preda di chi le risposte purtroppo le dà, e le dà velocemente, e si chiama criminalità organizzata ", aveva spiegato la presidente della Calabria che con l'ultimo provvedimento consente da oggi ai ristoratori di riprendere parzialmente l'attività con servizio ai tavoli all'esterno dei locali.

" Nella prima fase dell'emergenza la salute era l'unico obiettivo, abbiamo iniziato a conoscere il virus, la sua pericolosità. Oggi dobbiamo imparare a convivere col virus. Di questo il premier Conte deve essere consapevole: l'Italia non è unita. La situazioni di regioni dove non ci sono contagi, non mi riferisco alla Calabria ma all'Abruzzo e alla Basilicata, non è uguale a quella di regioni dove si registra ancora un altissimo numero di contagi. È difficile prendere misure che riguardino tutti ", aveva sottolineato l'azzurra.

Le polemiche

L'ordinanza di Santelli ha creato fin da subito diverse polemiche. La maggioranza di governo ha parlato di " corsa in avanti " e la scelta della governatrice non è piaciuta neanche a molti sindaci calabresi. Il premier Conte, nel corso dell'informativa di questa mattina alla Camera, ha puntato il dito contro gli enti locali: " Le loro iniziative improvvide e illegittim e". E ora è arrivato l'avvertimento da parte del governo.